Мотоциклист погиб в аварии на окраине Тбилиси
ТБИЛИСИ, 22 апреля – Новости-Грузия. Мужчина погиб в результате автомобильной аварии недалеко от Тбилисского водохранилища, сообщает телекомпания «Рустави 2».
Инцидент произошел на проспекте Гурамишвили накануне вечером. По словам очевидцев, мотоцикл, который двигался на большой скорости, врезался в автобус.
Байкер скончался на месте.
По информации министерства внутренних дел Грузии, следствие начато по 5-й части 276 статьи УК Грузии — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека.