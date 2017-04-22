Мотоциклист погиб в аварии на окраине Тбилиси

Фото: Анна Берукашвили/«Имеди» ТБИЛИСИ, 22 апреля – Новости-Грузия. Скала обрушилась на проезжую часть в центре Тбилиси, сообщает телекомпания «Имеди». Это произошло из-за того, что шквальный ветер с корнями вырвал несколько деревьев у подъема к Площади героев на правой набережной Куры. В настоящее время подъем на проспект царицы Тамар по набережной Гейдара Алиева частично перекрыт. Движение осуществляется в