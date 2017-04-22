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Мотоциклист погиб в аварии на окраине Тбилиси

14:11, Апрель 22, 2017

ТБИЛИСИ, 22 апреля – Новости-Грузия. Мужчина погиб в результате автомобильной аварии недалеко от Тбилисского водохранилища, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Инцидент произошел на проспекте Гурамишвили накануне вечером. По словам очевидцев, мотоцикл, который двигался на большой скорости, врезался в автобус.

Байкер скончался на месте.

По информации министерства внутренних дел Грузии, следствие начато по 5-й части 276 статьи УК Грузии — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека.

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