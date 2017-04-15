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Можно ли посещать кладбище на Пасху?

15:41, Апрель 15, 2017

ТБИЛИСИ, 15 апреля – Новости-Грузия. Пасха – самый главный христианский праздник, день радости и всеобщей любви, символизирующий победу жизни над смертью. В праздник Пасхи многие христиане спешат на кладбища, чтобы помянуть умерших родственников. Свои действия они аргументируют тем, что Пасха — это «день мертвых», так как по преданию Иисус спустился в преисподнюю, дабы рассказать о вечной жизни и спасении рода человеческого, а уже после воскрес.

Ходить на кладбище православная церковь рекомендует на девятый день после Пасхи. Он называется Радоница, или родительский день

Православная церковь, однако, такую традицию не приветствует, объясняя, что в Пасху неуместно сеять горе и печаль в своем сердце, а посещение могил само собой подталкивает к скорби, отклоняет людей от сути торжества и вызывает переживания, что негативно сказывается на внутреннем состоянии и вере.

Так можно или нельзя ходить на кладбище в Пасху?

Традиция посещать кладбище появилась в советские времена, когда храмы были закрыты, а упоминание о вере наказывалось властями. Людям хотелось разделить радость праздника со своими близкими, но в церковь попасть было невозможно – это могло обернуться увольнением с работы или выговором. Найденная альтернатива встречаться у могил обратилась в некоторую традицию. Многие выпивали на кладбище и оставляли на надгробиях крашеные яйца и куличи.

Церковь не запрещает ходить на кладбище на Пасху, однако сейчас, когда посетить храм можно в любое время, такой обычай становиться непонятным.

В Грузии зачастую на могилах на Пасху организуют настоящие застолья с алкоголем и закусками. Употребление спиртных напитков на кладбище – тяжелейший грех и такое поведение недопустимо для верующих, предупреждает церковь.

Отец Шалва Кекелия в передаче «360 градусов» на канале «Палитраньюс» называет кладбищенские застолья «плохой привычкой, ставшей традицией».

«В день Пасхи не запрещено посещать кладбище, поздравлять почивших, говорить «Христос Воскрес» и катать пасхальные яйца. Но некоторые вещи у нас вошло в очень плохую привычку и при этом стали традицией… Я родился и вырос в Самегрело и помню, что на праздник Пасхи люди собирались на кладбище и ходили от одной могилы к другой и везде пили так много, что выходили с кладбища уже в беспамятстве. В такой уродливой форме нельзя отмечать праздник Воскресения. Во-первых, напиваться – это тяжелейший грех, а потом еще и устраивать застолье на кладбище. Можно накрыть на стол, а потом скромно сходить на кладбище, но лучше не делать этого в день Пасхи. День Воскресения Христа надо встретить в храме на праздничной службе, потом устроить застолье в семье, вместе с родственниками, отпраздновать, что может быть лучше этого… Можно пойти и на кладбище, это не проблема, если только у этого посещения будет правильная форма», — сказал он.

В наше время священнослужители призывают к восстановлению церковных устоев: необходимо пребывать в храме в день Христовой Пасхи, воспевать и восхвалять Спасителя. Для посещения кладбища отведен специальный праздник — Радоница, в который можно сходить на кладбище, почтить память тех, кто ушел. Радоница отмечается на девятый день после Пасхи, именно в это время стоит оплакать и поминать усопших.

Посещение кладбища в Святой праздник не будет считаться грехом, но и дозволения со стороны церкви вы на это не получите. Особенно стоит отметить, что Пасха — это день радости, которой и так не много в нашем мире. Не омрачайте этот день скорбью: это может плохо сказаться на вашем настроении и моральном состоянии. Лучше посетить кладбище и помолиться за усопших в предназначенный для этого праздник.

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