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Мужчина задержан в Гори за незаконное оружие

13:55, Апрель 17, 2017

ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. 34-летний мужчина задержан в городе Гори в регионе Шида-Картли по обвинению в незаконном хранении и приобретении оружия, говорится в сообщении министерства внутренних дел Грузии.

При обыске дома задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли револьвер кустарного производства, незарегистрированный пистолет Макарова, а также 14 боевых патронов.

Следствие ведется по второй части статьи 236 УК Грузии — незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия. Статья предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

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