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Мужчина задержан за наркотики на востоке Грузии

13:16, Февраль 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 февраля – Новости-Грузия. 26-летний мужчина задержан в городе Марнеули в регионе Квемо Картли по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, сообщает МВД Грузии.

При личном обыске обвиняемого полицейские обнаружили и изъяли 16,65 грамм наркотического вещества, расфасованного по 24 связкам. Экспертиза установила, что вещество содержало более 3,3 граммов героина.

Задержанный признал свою вину.

Уголовное дело возбуждено по статье «незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, его аналога, прекурсора или нового психоаткивного вещества в особо крупном размере». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 20 лет или бессрочным заключением.

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