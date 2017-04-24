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МВД Грузии закупит для сотрудников 244 тонн фруктов

16:23, Апрель 24, 2017

ТБИЛИСИ, 24 апреля – Новости-Грузия. МВД Грузии купит 74 тонны арбуза и десятки тонн других видов фруктов. Общая стоимость объявленного 3 апреля тендера на закупку фруктов составляет 280 тысяч лари (около 117 тысяч долларов).

МВД собирается закупить также 17 тонн бананов, 13 тонн дыни, 8 тонн алычи и сливы, 77 тонн яблок и айвы, 17 тонн мандарин и других фруктов.

В общей сложности тендер предусматривает покупку 244 тонн фруктов для сотрудников министерства внутренних дел.

Документация тендера для закупки фруктов опубликована на правительственном сайте.

Ранее в этом году МВД Грузии провело тендер для приобретения 43 700 килограммов сгущенного молока на сумму около 86 тысяч долларов, 2 700 килограммов мороженого на сумму около 9 300 долларов, а также шоколадных и карамельных конфет стоимостью около 648 тысячи долларов.

МВД публично пояснило, что приобретает продукты для сотрудников своих департаментов — солдат, пограничников и пожарных-спасателей.

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