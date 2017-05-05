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МВД: Молодого мужчину в центре Тбилиси расстреляли его знакомые

14:24, Май 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Министерство внутренних дел Грузии заявляет о раскрытии дела об убийстве молодого мужчины в центре Тбилиси и задержании трех человек, причастных к преступлению.

Убийство произошло вечером 3 мая на улице Джавахишвили. 26-летнего Георгия Шарашенидзе расстреляли в его машине, недалеко от дома.

Двое из задержанных – 22-летний Н.М. и 26-летний О.Т., обвиняются в убийстве, а 23-летний Б.Ч. – в сокрытии преступления. Все задержанные были судимы в прошлом.

По данным следствия, причиной убийства послужил конфликт, произошедший ранее между Шарашенидзе и его знакомыми.

«Следствие установило, что Н.М и О.Т., из-за произошедшего ранее конфликта, произвели несколько выстрелов из автоматического огнестрельного оружия в их знакомого – Г.Ш. 1991 года рождения, а после скрылись с места. В результате полученных ранений, Г.Ш. скончался в больнице», — говорится в материалах следствия.

На месте стрельбы полицейские обнаружили 13 гильз от патронов, еще пять фрагментов пуль.

Двое обвиняемых были задержаны в Тбилиси 4 мая, на следующий день после случившегося. Еще одного предполагаемого соучастника убийства задержали на таможенно-пропускном пункте «Сарпи» на грузино-турецкой границе.

Следствие по делу было начато по двум статьям УК Грузии – «умышленное убийство» и «незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия».

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