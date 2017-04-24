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МВД не обнаружило бомбу в школе города Рустави

15:14, Апрель 24, 2017

ТБИЛИСИ, 24 апреля – Новости-Грузия. Сотрудники полиции и саперы в результате проверки не обнаружили бомбу в публичной школе №3 города Рустави. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

«Саперы и правоохранители завершили работу. В здании ничего подозрительного обнаружено не было. Соответственно, тревога была ложной», — сказали в пресс-службе МВД. Учеба в школе возобновится завтра.

Информация о заложенной в школе бомбе поступила в Центр оперативного управления по неотложной помощи «112» сегодня утром. Полиция провекла эвакуацию учащихся. В течение нескольких часов здание было оцеплено.

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