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МВД сообщило подробности убийства отцом сына в Тбилиси

19:38, Апрель 11, 2017

ТБИЛИСИ, 11 апреля – Новости-Грузия.  МВД Грузии обнародовало подробности убийства молодого человека, который был застрелен собственным отцом в столичном районе Ортачала.

Как выясняется, полиция приезжала на место происшествия дважды, — в первый раз свидетели,  опрошенные после того, как Нодар Ш. выстрелил в собственного сына, 24-летнего Михаила Ш., скрыли от полиции, что молодой человек был ранен.

Из-за этого в СМИ распространилась информация, что полиция прибыла на место происшествия с опозданием и не оказала соответствующей помощи раненому в ногу молодому человеку.

Инцидент произошел накануне вечером. Отец после ссоры с сыном выстрелил в него из автоматического оружия. Прибывшая полиция опросила свидетелей, но они  заявили, что выстрелы были осуществлены во дворе собственного дома и на улице. Опрошенные скрыли от полиции тот факт, что Михаил Ш. получил ранение в ногу. О случившемся молчал и сам раненый, а внешне у него не наблюдалось повреждений. Следы крови не были зафиксированы и во дворе, и на близлежащей территории, — сообщает МВД.

Позже супруга Михаила Ш. 20-летняя Мариам все же сообщила полиции, что ее муж был ранен, однако ей пришлось скрыть этот факт по его настоятельной просьбе. Затем она заметила, что супругу стало плохо и попросила полицию о помощи, сообщив, что отец все-таки ранил сына.

«После этого правоохранители доставили раненого на автомобиле в ближайшую больницу. Несмотря на проведенные медицинские мероприятия Михаил Ш. скончался в больнице примерно через час после того, как был доставлен», — добавили в ведомстве.

Отец убитого, который был ранее судим, арестован. Изъят также автомат, который не был зарегистрирован.

Уголовное дело возбуждено по статьям «ответственность за умышленное преступление, умышленное убийство» и «противоправное приобретение или хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатого вещества или взрывного устройства», что карается лишением свободы сроком от 4 до 15 лет.

 

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