МВФ выделил Грузии 285,3 млн долларов на экономические реформы

ТБИЛИСИ, 13 апреля – Новости-Грузия. Россия и США добились умеренного прогресса на переговорах о Сирии в Москве, обойдясь без прорывов, но выразив надежду на улучшение отношений. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон впервые посетил Россию в качестве главы американского внешнеполитического ведомства. В Москву Тиллерсон прибыл в Москву с саммита стран G7. На встрече в Италии страны семерки