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МВФ выделил Грузии 285,3 млн долларов на экономические реформы

9:25, Апрель 13, 2017

ТБИЛИСИ, 12 апреля – Новости-Грузия. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Грузии 285,3 миллионов долларов, сообщается в опубликованном пресс-релизе фонда.

Деньги выделены по трехлетней программе кредитной поддержки Грузии. Эта программа призвана содействовать структурным реформам, которые нацелены на повышение качества образования, увеличение инвестирования в инфраструктуру и обеспечение более эффективного государственного управления.

В пресс-релизе подчеркивается, что «структурные реформы являются критически важными для успеха программы, сделав возможными более инклюзивный рост и диверсификацию экономики».

Согласно решению совета директоров МВФ, 40,7 миллионов долларов из общей суммы могут быть израсходованы немедленно. Оставшаяся сумма будет выделяться поэтапно в течение срока действия программы.

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