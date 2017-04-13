МВФ выделил Грузии 285,3 млн долларов на экономические реформы
ТБИЛИСИ, 12 апреля – Новости-Грузия. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Грузии 285,3 миллионов долларов, сообщается в опубликованном пресс-релизе фонда.
Деньги выделены по трехлетней программе кредитной поддержки Грузии. Эта программа призвана содействовать структурным реформам, которые нацелены на повышение качества образования, увеличение инвестирования в инфраструктуру и обеспечение более эффективного государственного управления.
В пресс-релизе подчеркивается, что «структурные реформы являются критически важными для успеха программы, сделав возможными более инклюзивный рост и диверсификацию экономики».
Согласно решению совета директоров МВФ, 40,7 миллионов долларов из общей суммы могут быть израсходованы немедленно. Оставшаяся сумма будет выделяться поэтапно в течение срока действия программы.