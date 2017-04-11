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На грузинском Х-Factor «прокатили» учителя из США

18:09, Апрель 11, 2017

ТБИЛИСИ, 11 апреля – Новости-Грузия. В эфире грузинского телеканала «Рустави-2» стартовал четвертый сезон популярного вокального проекта Х-Factor. На первом же кастинге жюри поразил американец Кристофер Манинг.

Кристофер – родом из Нью-Йорка, но четыре года живет в Грузии и уже получил грузинское гражданство. Он попал сюда в сентябре 2012 года, став участником образовательной программы «Учи и учись вместе с Грузией» (Teach and Learn with Georgia). На вопрос, почему Кристофер решил остаться в Грузии, американец ответил просто: «Потому что мне нравиться тут жить». При этом Кристофер довольно бегло владеет грузинским языком.

Родители Кристофера живут в Америке: мать работает в суде, отец – в аэропорту. Кристофер пел в церковном хоре, а сейчас занимается музыкой и пишет собственные песни.

Для прослушивания в проекте Х-Factor американец подготовил свою собственную композицию, в которой смешался тяжелый рок, интеллектуальная лирика и психоделические мотивы.

«Это мои внутренние эмоции, которые я нечасто показываю. Песня именно об этом. В ней красота вместе с грубостью», — сказал Кристофер Манинг после выступления.

Однако эффектный номер Кристофера Манинга не впечатлил женскую половину жюри — певицы София Нижарадзе и Лейла Цурцумия не поддержала Кристофера. А вот мужчинам в лице исполнителя Стефане Мгебришвили и телеведущего Георгия Габуния неординарный участник, наоборот, понравился – за авторскую музыку и смелость. Но для прохождения в проект Кристофер так и не набрал достаточно голосов.

Грузинский аналог британского проекта «X-Factor» стартовал в Грузии 14 апреля 2013 года. Победителем первого сезона музыкального шоу стал 27-летний исполнитель Торнике Кипиани. В предыдущем сезоне выиграл уроженец Батуми — 19-летний рядовой армии Грузии Георгий Накашидзе. В прошлом году обладателем звания «Х-Фактор года» стал Автандил Абесламидзе, тоже житель Батуми.

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