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На грузино-турецкой границе образовались большие очереди

14:42, Апрель 30, 2017

ТБИЛИСИ, 30 апреля – Новости-Грузия. Таможенно-пропускной пункт «Сарпи» снова работает с перебоями – на грузино-турецкой границе образовались очереди, уже несколько часов люди не могут пройти пограничный контроль, сообщает Первый канал Общественного вещателя.

По данным МВД Грузии, проблемы возникли с турецкой стороны, а через грузинскую таможню граждане могут передвигаться в обычном режиме.

Граждане Грузии отмечают, что проблемы на ТПП «Сарпи» возникают уже не в первый раз за последнее время и им все чаще приходится стоять в очередях, чтобы пересечь границу.

«Пересечение границы в Сарпи в последнее время очень усложнилось, из-за нескончаемых очередей, которые, как говорят, вызваны текущими строительными работами с турецкой стороны. Говорят, эти работы продлятся год», — сказала Хатуна Оржоникидзе, которая сегодня вместе с десятками других людей, находилась на таможенно-пропускном пункте.

Она выразила надежду, что после завершения строительных работ пересечение границы станет намного проще.
Из-за ремонтных работ на ТПП «Сарпи» с турецкой стороны, которые осуществляются с ноября прошлого года, таможенные процедуры осуществляются в ограниченном режиме, а иногда пропуск ограничивают полностью.

По предварительной информации, на завершение строительных работ понадобится порядка года. До окончания строительных работ пассажиров автомобилей, автобусов и грузовых машин будет обслуживать два коридора вместо шести. Один обслуживает выезжающих из страны машины и пассажиров, а второй — въезжающих в страну.

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