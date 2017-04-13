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На грузинском рынке появился свой замороженный картофель фри

13:09, Апрель 13, 2017

ТБИЛИСИ, 13 апреля – Новости-Грузия. Грузия начала производить свой собственный замороженный картофель фри – компания «Фреко» стала первым отечественным производителем замороженной и охлажденной продукции из картофеля.

«Фреко» открыла свое предприятие в селе Мусхи Ахалцийского района в феврале этого года. Уже сегодня замороженный картофель, производимый компанией, доступен во многих ресторанах, барах и гостиницах Тбилиси.

В ближайшее время «Фреко» планирует полностью заменить иностранную продукцию на грузинском рынке. Руководство компании считает, что для этого существуют все необходимые предпосылки. Директор компании Ираклий Курдадзе пояснил, что замороженный картофель «Фреко» обладает рядом преимуществ, поскольку для его изготовления используют только корнеплоды, выращенные в Грузии.

«Фреско» также заявляет, что их продукция обходится клиентам на 25% дешевле, чем за картофель от компаний-импортеров.

«Помимо доступных цен, преимущество «Фреско» заключается в том, что мы предлагаем продукцию высокого качества. Мы используем только грузинское сырье и предоставлять нашим потребителям полностью органическую продукцию. Именно поэтому картофель «Фреско» отличается уникальным вкусом», — говорит Курдадзе.

В настоящее время на предприятии «Фреко» трудоустроены 20 человек. С момента начала работы компания приняла картофель от 50 местных фермеров.

Недавно «Фреско» стала обладателем гранта в рамках программы софинансирования предприятий по переработке и хранению сельхозпродукции. Благодаря содействию Агентства по управлению проектами и специальной программы USAID компания сможет расширить производство.

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