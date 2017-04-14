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На Пасху в Тбилиси будет + 17 и гроза

12:23, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 13 апреля – Новости-Грузия. Погода на пасхальные праздники в Грузии будет теплой. На западе температура воздуха повысится до 27 градусов, а на востоке — до 24 градусов тепла. В столице синоптики обещают небольшую грозу и осадки.

В субботу, 15 апреля:

В Тбилиси временами ожидается повышенная облачность и небольшие осадки. Сила ветра составит 10-15, временами 17-22 метров в секунду. Ночью температура воздуха до 9 градусов тепла, а днем – 18.

В некоторых районах как в Западной, так и в Восточной Грузии ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер на западе будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а на востоке может усилиться до 17-22 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 6-11 градусов тепла, а днем — 16-21. В высокогорье ночью будет 0 плюс 5, а днем — 6-11 выше нуля.

В Восточной Грузии в низине ночью ожидается 5-10 градусов тепла, а днем – 16-21. В высокогорье ночью будет минус 3-8, а днем – 11-16 выше нуля.

В воскресенье, 16 апреля:

В Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой. Временами ожидается повышение облачности. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду. Ночью ожидается 7 градусов тепла, а днем – 17.

В Западной Грузии в основном будет без осадков, временами облачно. На востоке местами ожидается кратковременный дождь и гроза, в высокогорье снег. Сила ветра на территории страны составит 10-15 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 4-9 градусов тепла, а днем — 18-23. В высокогорье ночью будет минус 3 плюс 2, а днем — 12-17 выше нуля.

В Восточной Грузии в низине ночью ожидается 4-9 градусов тепла, а днем – 13-18. В высокогорье ночью будет минус 5-0, а днем – 8-13 выше нуля.

В понедельник, 17 апреля:

В Тбилиси ночью ожидается кратковременный дождь с грозой. Временами повышение облачности и слабый ветер. Ночью — 9 градусов тепла, а днем – 22.

В Западной Грузии временами ожидается повышение облачности, но в основном будет без осадков. В некоторых районах Восточной Грузии ночью ожидается кратковременный дождь с грозой. В высокогорье выпадет снег. Ветер на востоке будет слабым, а на западе достигнут 10-15 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 7-12 градусов тепла, а днем — 22-27. В высокогорье ночью будет минус 1 плюс 4, а днем — 15-20 выше нуля.

В Восточной Грузии в низине ночью ожидается 5-10 градусов тепла, а днем – 19-24. В высокогорье ночью будет минус 3 плюс 2, а днем – 11-16 выше нуля.

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