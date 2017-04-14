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На Пасху в Тбилиси ограничат движение трансорта

16:13, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. В связи с празднованием Пасхи, 16-17 апреля в Тбилиси будут действовать ограничения на дорогах, ведущих к кладбищам, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД Грузии.

К Сабурталинскому кладбищу автомобили смогу проехать от проспекта Важа-Пшавела по улицам Сандро Эули и Университетской. Территорию кладбища машины покинут по Университетской лице в направление улицы Тамарашвили.

К Кукийскому кладбищу проехать можно будет от Советской площади по Нориос агмарти и улице Мамардашвили. Территорию кладбища автомобили покинут по улицам Цаиши, Квалони, Абашидзе и Цхра дзма.

Что же касается Мухатгвердского кладбища, то туда движение автомобилей будет круговым — через аллею Агмашенебели по улице Георгия Блистательного и наоборот.

В направлении кладбища, расположенного на т.н. Тбилисском море, автомобили будут ездить со стороны района Темка по улицам Худадова и Анапской дивизии. Покинуть территорию кладбища можно будет по улицам Худадова и Мухрани.

По аналогичному маршруту будет ездить и общественный транспорт, который по решению мэрии Тбилиси в день Пасхи 16 апреля и в День поминовения усопших 17 апреля будет бесплатным.

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