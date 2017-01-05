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Рабочие пострадали в результате взрыва на шахте в Чиатура

13:13, Январь 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 января – Новости-Грузия. Два человека пострадали в результате взрыва на шахте по добыче марганца в селе Перевиса Чиатурского района, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД Грузии.

Инцидент произошел вечером 4 января, но о случившемся стало известно только сегодня. По информации МВД, пострадавшие были госпитализированы в районную больницу города Чиатура с легкими повреждениями. Сейчас они проходят курс лечения, их жизням ничего не угрожает.

О причинах взрыва ведомство не сообщает.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ» УК Грузии, что грозит штрафом или исправительными работами сроком до 2 лет, либо лишением свободы сроком до 2 лет.

Шахта, на которой произошел взрыв, принадлежит АО «Чиатурмарганец». Компания является одним из крупнейших производителей марганца на постсоветском пространстве. Она входит в холдинг Georgian Manganese, управляемым в настоящее время американской компанией Georgian American Alloys Inc.

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