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На тбилисском озере Лиси высохли деревья – оппозиция бьет тревогу

18:12, Май 1, 2017

ТБИЛИСИ, 1 мая – Новости-Грузия. Оппозиционная политическая партия «Гражданская платформа — Новая Грузия» требует от мэрии Тбилиси незамедлительно начать расследование причины высыхания деревьев около озера Лиси.

 

Представители партии выложили в фейсбуке видео, в котором показали высохшие деревья. Они подозревают, что деревья были специально повреждены для того,

чтобы можно было вырубить их и освободить территорию для строительных работ.
«Наверное, исходя из-за определенных бизнес-интересов, происходит целенаправленное уничтожение деревьев. Внекоторых местах инсценирован пожар, чтобы затем на этом месте мы увидели построенные корпуса, жилые дома и, в итоге, город остается без кислорода», — заявил в интервью телекомпании «Рустави-2» лидер оппозиционной партии Георгий Вашадзе.
Заявление по данному поводу сделала и один из основателей неправительственной организации «Ассоциации реформ Грузии», депутат парламента от партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария, которая побывала на месте и лично ознакомилась с ситуацией.
«Это уже стало обыкновенной практикой – портить деревья для осуществления дальнейших строительных работ… Проблема заключается в том, что у мэрии нет никаких мер для предотвращения подобных действий. Кроме того, не доводятся до конца расследования,  тобы установить, как все это происходит. Со стороны власти мы видим, как минимум, равнодушное отношение», — сказала Хоштария.
Между тем  мэр Тбилиси Давид Нармания  категорически опроверг  версию о том, что деревья были уничтожены целенаправленно.

Мэр заявил, что представители оппозиции намеренно вводят общественность в заблуждение

«Будет лучше, если они сначала ознакомятся с вопросом, послушают нас и уже потом будут делать заявления.   Будет еще лучше, если они возьмут в руки лопаты, займутся озеленением и  посадят как можно больше деревьев, если они так переживают из-за нашего города», — сказал Нармания.
В девелоперской компании «Lisi development», которой принадлежит данная территория, отмечают, что здесь не планируется никаких строительных работ. Деревья же, утверждают в компании, были повреждены несколько лет назад из-за пожара, возникшего после возгорания сухой травы. В «Lisi development» обещают, что  в виде компенсации они намерены посадить новые деревья вместо высохших.

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