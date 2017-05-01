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На Военно-Грузинской дороге сгорел грузовик из Армении

16:54, Май 1, 2017

ТБИЛИСИ, 1 мая – Новости-Грузия.  Грузовой автомобиль, принадлежащий гражданину Армении, полностью сгорел на автомобильной трассе близ села Квешети Душетского района несколько часов назад. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

По данным МВД, трайлер направлялся по Военно-Грузинской дороге из России в Армению.  Он был пуст. В результате пожара люди не пострадали.

В течение часа на этом участке автомобильной трассы движение было полностью перекрыто полицией — лековые машины ехали в объезд, а водители и пассажиры автобусов, микроавтобусов и грузовиков ждали, пока пожар будет ликвидирован.

Фото с места событий: Георгий Циклаури

По предварительной информации, причиной пожара стала неисправная проводка.
По словам очевидцев, пожарные бригады прибыли для тушения пылающего грузовика спустя 40 минут после вызова. Огонь удалось потушить в считанные минуты.

Уголовное дело вобуждено по статье «повреждение или уничтожение вещи, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом», что карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.

 

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