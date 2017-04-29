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На всей территории Турции заблокирована «Википедия»

14:56, Апрель 29, 2017

ТБИЛИСИ, 29 апреля – Новости-Грузия. На всей территории Турции заблокирован доступ к интернет-энциклопедии «Википедия», сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на турецкий Совет по информационным и коммуникационным технологиям.

«Википедия» не работает в Турции с сегодняшнего утра. Доступ ограничен ко всем языковым версиям сайта.

В Совете заявили, что ограничение было введено в рамках административной меры местных властей. При этом, специального решения суда о блокировке не поступало. Правозащитные организации заявляют, что ограничение доступа введено в целях цензуры.

Это не первый раз, когда в Турции блокируют интернет-порталы.

Летом 2016 года турецкие власти заблокировали сайт WikiLeaks, где незадолго до этого были опубликованы электронные письма членов правящей Партии справедливости и развития (ПСР). А в ноябре 2016 года в Турции был временно заблокирован доступ к онлайн-сервисам Twitter, Facebook и WhatsApp после ареста 11 законодателей из основной парламентской прокурдской силы — Демократической партии народов.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о расширении президентских полномочий. В результате голосования, которое называют поворотным моментом в истории страны, Турция превратится из парламентской в президентскую республику.

В соответствии с предложенными поправками, президент Реджеп Эрдоган получает возможность распускать парламент, назначать правительство и выдвигать кандидатов на посты судей. Кроме того, глава государства может объявлять в стране чрезвычайное положение.

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