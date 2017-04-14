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На выставке в Дубае иностранцам рассказали о преимуществах получения образования в Грузии

12:16, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Грузинские университеты знакомят иностранных студентов с преимуществами обучения в Грузии – восемь ведущих вузов страны впервые были представлены на международной образовательной выставке в Дубае, сообщает министерство образования и науки страны.

Трехдневную выставку открыли вице-премьер Грузии, министр образования Александр Джеджелава и министр образования ОАЭ Хусейн Ибрахим аль Хамади.

На выставке было представлено около 130 высших учебных заведений из более 20 стран мира.

Из Грузии в мероприятии участвовало 4 государственных университета: Тбилисский государственный университет имени Джавахишвили, Государственный университет Ильи (Илиауни), Тбилисский государственный университет, государственный университет Сан-Диего в Грузии; и 4 частных: Кавказский университет, Академия образования, Черноморский международный университет, Европейский университет.

Участие грузинских университетов в образовательной выставке предусмотрено программой «Учись в Грузии». Министерство образования считает, что эта программа позволит сделать Грузию центром высшего образования, науки и исследования Восточной Европы, Ближнего Востока и региона СНГ.

В рамках проекта в частных и государственных училищах будет задействованы иностранные международные программы, в результате чего в Грузии смогут учиться все больше иностранцев, а грузинские ученые получат возможность включиться в международные программы по обмену студентами и специалистами.

«Я еще раз убедился, что система нашего высшего образования конкурентоспособная. С другой стороны, нам не хватает, скажем так, класса в международных продажах, это для нас значительно ново. Это первое такое мероприятие, которое поддерживает министерство, хотя в год таких мероприятий 5-6 и я надеюсь, что мы научимся лучше представлять нашу систему высшего образования, поскольку мы не хуже кого-то», — сказал Джеджелава.

В министерстве образования Грузии уверены, что популяризация страны, как образовательного хаба значительно содействует развитию качества образования и положительно повлияет на экономическое развитие страны.

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