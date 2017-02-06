Начинается визит министра иностранных дел Грузии во Францию
ТБИЛИСИ, 6 февраля – Новости-Грузия. Министр иностранных дел Грузии сегодня начинает свой первый официальный визит во Францию.
В ближайшие три дня Михаил Джанелидзе планирует встретиться со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро и государственным секретарем по делам Европы Арлемом Дезиром.
Встречи запланированы в сенате и Национальном ассамблее Франции.
Кроме того, в рамках визита министр примет участие в дискуссии неправительственных организаций и аналитических фондов.
Михаил Джанелидзе также посетит принадлежащее Грузии поместье Левиль (в 37 километрах к югу от Парижа), где у него состоится встреча с грузинскими студентами и представителями диаспоры.
Свою поездку во Францию Джанелидзе завершит 8 февраля.
Как говорится в сообщении на сайте МИД Грузии, визит министра призван отметить успешные грузино-французские отношения в политике, экономике, обороне, образовании и культуре, а также тесное многосторонное сотрудничество двух стран и непоколебимую поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Грузии.