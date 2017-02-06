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Начинается визит министра иностранных дел Грузии во Францию

9:00, Февраль 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 февраля – Новости-Грузия. Министр иностранных дел Грузии сегодня начинает свой первый официальный визит во Францию.

В ближайшие три дня Михаил Джанелидзе планирует встретиться со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро и государственным секретарем по делам Европы Арлемом Дезиром.

Встречи запланированы в сенате и Национальном ассамблее Франции.

Кроме того, в рамках визита министр примет участие в дискуссии неправительственных организаций и аналитических фондов.

Михаил Джанелидзе также посетит принадлежащее Грузии поместье Левиль (в 37 километрах к югу от Парижа), где у него состоится встреча с грузинскими студентами и представителями диаспоры.

Свою поездку во Францию Джанелидзе завершит 8 февраля.

Как говорится в сообщении на сайте МИД Грузии, визит министра призван отметить успешные грузино-французские отношения в политике, экономике, обороне, образовании и культуре, а также тесное многосторонное сотрудничество двух стран и непоколебимую поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Грузии.

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