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Начинается визит министра иностранных дел Грузии во Францию 

9:00, Февраль 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 февраля – Новости-Грузия.  Министр иностранных дел Грузии сегодня начинает свой первый официальный визит во Францию.

В ближайшие три дня Михаил Джанелидзе  планирует встретиться со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро и государственным секретарем по делам Европы Арлемом Дезиром.

Встречи запланированы в сенате и Национальном ассамблее Франции.

Кроме того,  в рамках визита министр примет участие в дискуссии неправительственных организаций и аналитических фондов.

Михаил Джанелидзе также посетит принадлежащее Грузии поместье Левиль (в 37 километрах к югу от Парижа), где у него состоится встреча с  грузинскими студентами и представителями диаспоры.

Свою поездку во Францию Джанелидзе завершит 8 февраля.

Как говорится в сообщении на сайте МИД Грузии, визит министра призван отметить успешные грузино-французские отношения в политике, экономике, обороне, образовании и культуре, а также тесное многосторонное сотрудничество двух стран и непоколебимую поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Грузии.

 

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