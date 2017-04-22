Главное Грузинский спорт Новости

Нана Дзагнидзе выиграла чемпионат Европы по шахматам

20:22, Апрель 22, 2017

ТБИЛИСИ, 22 апреля – Новости-Грузия. Грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе стала победительницей женского чемпионата Европы. По итогам 11 туров Дзагнидзе набрала 8,5 очков.

Догнать грузинку в турнирной таблице могла россиянка Александра Горячкина, но в последнем матче на турнире она сыграла вничью с немкой Элизабет Петц. В итоговом зачете в активе Горячкиной 8 очков. Третье место заняла еще одна россиянка Алиса Галлямова, также набравшая 8 очков и уступившая Горячкиной по дополнительным показателям.

Таким образом, Дзагнидзе стала первой шахматисткой из Грузии, одержавшей победу на чемпионате Европы.

18-ый чемпионат Европы по шахматам среди женщин в 2017 году проходил в Риге с 10 по 22 апреля.

Комментарии