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Нармания: С 2014 года в Тбилиси посадили 650 тысяч деревьев

19:02, Апрель 11, 2017

ТБИЛИСИ, 11 апреля – Новости-Грузия. В Тбилисском сакребуло (горсовете) сегодня выступает мэр Тбилиси Давид Нармания. Глава столичного правительства представит депутатам отчет об осуществляемых мэрией проектах, после чего ответит на вопросы депутатов.

Во время своей предвыборной кампании в 2014 году Давид Нармания — кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», пообещал посадить в Тбилиси миллион деревьев.

Очередные выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут осенью 2017 года. В Тбилиси и в еще нескольких городах также будут избирать мэра.

Давид Нармания сообщил, что с 2014 года до сегодняшнего дня в Тбилиси и в его окрестностях было посажено больше полумиллиона деревьев, а точнее — 650 тысяч. Мэр также подчеркнул, что многие саженцы были высажены на выбранных районными администрациями территориях по просьбе населения.

Мэр Тбилиси заявляет, что в 2016 году в масштабах столицы были высажены 180 тысяч деревьев и растений, а в Тбилиси и в пригородах впервые началась высадка миндальных и оливковых садов.

«Озеленение – это одно из главных направлений, которое является важнейшим для столичного правительства. С 2014 года по сегодняшний день в Тбилиси и пригородах было высажено всего до 650 тысяч деревьев и растений. Кроме того, в прошлом году в столице было начато сооружение 30 новых скверов и была проведена реабилитация 249 скверов», — сказал Нармания.

Среди созданных мэрией скверов он назвал японский сад в Тбилисском ботаническом саду, который, по его словам, «является выдающимся примером японского искусства».

Мэр также напомнил, что была озеленена благоустроена разделительная аллея на улице Тамарашвили, а также Верийский парк и другие скверы. По его словам, важные озеленительные мероприятия были проведены на так называемой «новой дороге», где, как сказал мэр, «несмотря на тысячи разных предварительных версий, большинство саженцев принялись». Кроме того, мэр сообщил, что вокруг озера Лиси была устроена пешеходная дорога.

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