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National Geographic снимает фильм о высокогорной Сванетии

10:07, Май 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. Одно из самых высокогорных сел в Европе и памятник всемирного наследия ЮНЕСКО – община Ушгули, снова оказалась в центре внимания мировых СМИ.

Захватывающие пейзажи и средневековые сооружения высокогорной Сванетии исследуют журналисты Wall Street Journal и телеканала National Geographic.

В Ушгули они занимаются съемками короткометражного документального фильма о повседневной жизни и традициях местного населения, а также подготовкой статьей.

Шесть журналистов из Великобритании прибыли в Грузию в рамках пресс-тура, организованного Национальной администрацией туризма. После завершения своей поездки, фильм и статьи об Ушгули будут опубликованы на веб-сайтах Wall Street Journal, National Geographic, а также Star Airlines.

Фото: Национальная администрация туризма Грузии

В преддверии начала туристического сезона в высокогорной Сванетии, публикации побудят еще больше иностранцев посетить этот регион Грузии, уверены в ведомстве.

Для того, чтобы привлечь больше туристов, Грузия уже несколько лет проводит активные маркетинговые кампании. В конце марта 2017 года администрация туризма запустила рекламную кампанию в ведущих интернет-СМИ – до конца июня о туристическом потенциале Грузии будут рассказывать в 14 странах.

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