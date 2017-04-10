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НАТО: Наши союзники никогда не признают Абхазию и Южную Осетию

18:46, Апрель 10, 2017

ТБИЛИСИ, 10 апреля – Новости-Грузия. НАТО не признает так называемые президентские выборы и референдум, проведенные в оккупированном Цхинвали. Об это говорится в заявлении Альянса.

«НАТО не признает так называемые президентские выборы и референдум, которые в воскресенье прошли в грузинском регионе Южная Осетия. Односторонние шаги, чтобы сменить название региона или его статус, наносят урон усилиям по урегулированию ситуации в Грузии», — говорится в заявлении.

«Союзники НАТО не признают Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств. Альянс заявляет о полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах», — подчеркивается в заявлении НАТО.

Как уже сообщалось, одновременно с выборами 9 апреля на территории Цхинвальского региона состоялся референдум о добавлении к названию откловшейся от Грузии территории «Южная Осетия» равнозначного названия «государство Алания».

Официальный Тбилиси, а также международное сообщество осудили референдум и выборы в Южной Осетии. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили предупредил, что Россия действует в этом регионе «по крымскому сценарию». А премьер-министр Георгий Квирикашвили сказал, что «референдум о переименовании старейшего грузинского региона по аналогии с субъектом РФ является “почвой для его дальнейшей аннексии”».

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