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«Национальное движение» призывает общественность бороться против переноса парламента из Кутаиси

15:18, Апрель 12, 2017

ТБИЛИСИ, 12 апреля – Новости-Грузия. Партия «Единое национальное движение» призывает политические круги и общественность объединиться для борьбы за то, чтобы парламент страны оставался в Кутаиси. В партии уверены, что это единственный шанс для второго по величине города Грузии сохранить свое значение и функцию.

Возмущение оппозиции вызвало решение государственной конституционной комиссии, согласно которому, после внесения изменений в конституцию из основного закона могут изъять запись о том, где конкретно располагается парламент. В настоящее время этим местом указан город Кутаиси.

Представитель кутаисской организации «Национального движения» Гига Шушания считает, что перенос парламента из Кутаиси станет катастрофой для города и обвиняет местные власти в обмане избирателей.

«Мэр Кутаиси и губернатор Имеретии в один голос убеждали, что такой опасности не существует, но они собираются вновь обмануть население и на второй день после выборов перенести парламент из Кутаиси. Это будет катастрофа для Кутаиси. Без парламента в Кутаиси останется только непонятный, размытый проект строительства университета», — сказал Гига Шушания в интервью телекомпании «Имеди».

Вопрос переноса парламента из Кутаиси в Тбилиси государственная конституционная комиссия рассмотрела накануне.

Члены комиссии заявляют, что в связи с расположением парламента рассматривается несколько версий. По одной из них, в конституции местонахождением парламента должно быть записано два города — и Кутаиси, и Тбилиси. По второй версии, из конституции следует вообще убрать запись, определяющую местонахождение парламента и определять этот вопрос с помощью регламента.

К этому времени, в подготовленном комиссией проекте местом расположения парламента указан город Кутаиси. Однако большинство представителей правящей партии заявляют, что вопрос об изъятии из конституции определения расположения парламента практически уже решен и осталось только формально его оформить.

«По мнению подавляющего большинства, местом нахождения парламента следует записать город Тбилиси или вообще ничего не записывать, и урегулировать этот вопрос регламентом парламента», — заявил депутат Тенгиз Шарманашвили.

По его словам, «общий настрой членов комиссии такой, что запись о местонахождении парламента вообще надо изъять, и не упоминать ни один город, так как в конституции ничего не сказано о местонахождении президента и правительства».

«Стране не нужен парламент, расположенный в двух городах», — считает депутат от «Грузинской мечты» Звиад Дзидзигури.

По его словам, «это слишком большое финансовое бремя, поэтому в конституции не должен быть указан конкретный город». В то же время, по его словам, внесение в конституцию таких изменений не означает, что парламент автоматически перейдет из Кутаиси в Тбилиси. «Решение по этому вопросу примет правящая команда», — подчеркнул Дзидзигури.

Отличное от своих соратников мнение в «Грузинской мечте» пока выразил только мажоритарный депутат от Кутаиси Коба Нарчемашвили.

Он считает, что «местом нахождения парламента должны быть определены два города: и Тбилиси, и Кутаиси. Таким образом в конституции будет отражена существующая реальность, так как парламент работает как в Тбилиси, так и Кутаиси».

Депутат от оппозиционной партии«Европейская Грузия» Хатуна Гогоришвили заявляет, что несмотря на сопротивление оппозиции, правящая партия добъется переноса парламента в Тбилиси.

«Обещание, которое правящая партия дала жителям Кутаиси, трансформировалось. К сожалению, несмотря на наше сопротивление, большинство членов комиссии не разделило нашу позицию и парламента в Кутаиси не будет», — сказала Гогоришвили.

Новое здание парламента Грузии было построено в Кутаиси в 2012 году по решению президента Грузии Михаила Саакашвили. Здесь же был построен дом правительства для выездных заседаний, а также планировалось возвести жилой комплекс для проживания депутатов парламента.

При этом действовавший в Тбилиси парламент был упразднен, его территорию планировалось продать и возвести на этом месте пятизвездочный отель.

Однако после победы на выборах в 2012 году партии «Грузинская мечта» и смены правительства парламент в Тбилиси решено было восстановить. После ремонта в здании на проспекте Руставели проводятся практически все рабочие встречи и заседания депутатов за исключением пленарных, которые, согласно конституции, должны проводится в Кутаиси.

После прихода к власти правящая партия неоднократно ставила вопрос о переносе парламента обратно в Тбилиси. Здание нового парламента Грузии при этом предлагалось переделать в концертный зал. Однако для внесения изменений в конституцию у «Грузинской мечты» не было достаточного количества голосов.

После выборов 2016 года ситуация изменилась – «Грузинская мечта» получила конституционное большинство, но теперь правительство пообещало выслушать и аргументы жителей Кутаиси, которые недовольны намерением лишить их город статуса парламентской столицы.

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