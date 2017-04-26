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«Национальное движение» распространило скандальную информацию о сыне депутата правящей партии

17:55, Апрель 26, 2017

ТБИЛИСИ, 26 апреля – Новости-Грузия. Оппозиционная партия «Единое национальное движение» распространяет скандальную информацию о сыне одного из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» , депутата парламента Ираклия Сесиашвили.

Член Политсовета «Национального движения» Коте Иоселиани провел сегодня пресс-конференцию, на которой сообщил о возможной причастности Давида Сесиашвили – сына депутата, к уголовному преступлению – краже. Представитель оппозиции также обвинил силовые структуры в покрывательстве преступления.

«По факту происшедшей в Тбилиси кражи было возбуждено уголовное дело N 00 60 50 31 50 05, которое до сегодняшнего дня не расследовано. В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных на месте преступления, экспертно-криминальная служба в качестве вещественного доказательства изъяла отпечатки пальцев вероятного преступника. Бюро экспертизы признало отпечатки годными в качестве доказательства и они были зарегистрированы в поисковой следственной базе», — сообщил Иоселиани.

По его словам, «в текущем году в Службу государственной безопасности поступило заявление о приеме на работу. Во время прохождения процедур, которые необходимы для начала работы в СГБ, дактилоскопический анализ выявил, что образцы отпечатков пальцев подавшего заявление гражданина идентичны с теми, что были изъяты на месте преступления».

«Разговор идет о гражданине Давиде Сесиашвили, который является сыном одного из лидеров «Грузинской мечты» Ираклия Сесиашвили — депутата парламента, председателя комитета по обороне и безопасности, руководителя группы доверия», — сказал Иоселиани.

По информации ЕНД, о том что данные отпечатков пальцев совпали знали глава СГБ Вахтанг Гомелаури и его заместитель Иосиф Гогашвили. «Несмотря на это, соответствующего регирования не последовало. Прокуратура после вмешательства главного прокурора Ираклия Шотадзе вообще замяла это дело», — отметил Иоселиани.

Оппозиция требует объяснений от Ираклия Сесиашвили, Главной прокуратуры и руководства СГБ.

«Требуем от главы СГБ Вахтанга Гомелаури и его заместителя Иосифа Гогашвили обнародовать имеющуюся у них по этому делу информацию. Также призываем обнародовать документацию по этому делу главу МВД Грузии Георгия Мгебришвили», — отмечают в ЕНД.

Между тем сам Ираклий Сесиашвили назвал обвинения оппозиции «грязной выдумкой».

«У меня очень порядочный, прекрасный сын, который полностью ориентирован на учебу. Я никогда не сталкивался с подобным грязным и надуманным обвинением», — сказал Сесиашвили в беседе с журналистами. Депутат сообщил, что пройдет консультации с юристами, чтобы отреагировать на обвинения оппозиции.

Служба госбезопасности, в свою очередь, распространила официальное заявление, в котором утверждается, что Давида Сесиашвили действительно приняли на работу в это ведомство и за ним не числится никаких правонарушений.

« Давид Сесиашвили работает в информационно-аналитическом департаменте. С ним 14 марта был оформлен шестимесячный трудовой договор. До приема на работу кандидатура Давида Сесиашвили была изучена с полным соблюдением предусмотренных законом процедур. В результате изучения не было выявлено какого-либо нарушения закона с его стороны и указанное лицо было принято на работу», — отмечается в заявлении СГБ.

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