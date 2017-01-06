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Рождественскую литургию в Самеба проведет Илия Второй11:26, Январь 6, 2017
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Кто и как реагировал на слушания в Сенате США по кибератакам2:56, Январь 6, 2017
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Лукашенко и Таможенный кодекс Евразийского Союза19:14, Январь 5, 2017
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В турецком городе Измир прогремел взрыв у здания суда19:05, Январь 5, 2017
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Вдова Патаркацишвили вошла в список самых богатых женщин Британии16:39, Январь 5, 2017
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Грузинские короткометражки покажут на Роттердамском кинофестивале15:26, Январь 5, 2017
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Свободная торговля с Грузией вошла в десятку главных событий Китая14:54, Январь 5, 2017
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Пенсионерка погибла во время пожара в собственном доме в Кахетии14:42, Январь 5, 2017