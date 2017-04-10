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Нини Цнобиладзе покинула «Голос Украины» несмотря на невероятное исполнение  «Creep»

19:16, Апрель 10, 2017

ТБИЛИСИ, 10 апреля – Новости-Грузия. Грузинская певица  Нини Цнобиладзе покинула вокальный проект «Голос страны» на украинском телеканале «1+1» , успев предстать перед зрителями с невероятным исполнением хита Radiohead «Creep».

«Голос страны» — это  адаптация оригинального формата The Voice of Holland, который впервые появился в эфире голландского ТВ на канале RTL в 2010 году. Членами жюри украинского шоу в седьмом сезоне являются певица Тина Кароль, победительница прошлогоднего «Евровидения» Джамала, музыкант и продюсер Потап  и Сергей Бабкин — музыкант, актер и участник группы «5″nizza».

В четвертьфинале седьмого сезона Нини пела практически лежа в рояле, наполненном водой.

Тренеры  отметили, что исполнение было красивым и необычным.  По словам члена жюри Сергея Бабкина, он будто заново открыл для себя феномем Нини. Похвалил свою подопечную и Потап.

Однако и другие участники команды Потапа, в которую входит Нини, выступили не менее впечатляюще. Луганчанин Влад Белик выступил с песней Ed Sheeran «Shape of You», Роман Руссу выбрал ностальгическое «Чертово колесо» Муслима Магомаева, а Ингрит Костенко спела композицию Марьяны Садовской «Ой, летіла зозуля».

По итогам голосования зрителей в полуфинал прошла Ингрит Костенко. Потап долго думал, кого сделать вторым  полуфиналистом и  остановил свой выбор на Романе Руссо.

Нини Цнобиладзе – уроженка Тбилиси, поет с трех лет, родом из музыкальной и артистической семьи: мама – музыкант Манана Урушадзе, отец – Рамаз Цнобиладзе, бывший танцор знаменитого грузинского ансамбля «Сухишвили». Нини является правнучкой одной из известнейших исполнительниц  русского романса на эстрадной сцене Тамары Церетели. В  Грузии Нини стала известна по многочисленным вокальным и развлекательным шоу-проектам: «Новый голос», «The Voice of Georgia», «Две звезды», «Танцуют звезды» и другим.

 

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