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Нино Ананиашвили получила орден от императора Японии

14:05, Май 1, 2017

ТБИЛИСИ, 1 мая – Новости-Грузия. Грузинская прима-балерина Нино Ананиашвили удостоена премии императора Японии.

В марте возглавляемая Нино Ананиашвили балетная труппа Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Палиашвили побывала в Японии на гастролях. Сама прима-балерина также выступила на гала-концерте. На сцене крупнейшего центра исполнительских искусств «Бунка Кайкан» (Tokyo Bunka Kaikan) в Токио Нино Ананиашвили станцевала Па-де-де из балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Дон-Кихот».

Императорская премия — это награда деятелям искусства за достижения, международное влияние, которое они оказали на свое искусство, а также духовное обогащение всего мирового сообщества. Это награда наивысшего ранга, вручаемая Японией за плодотворную культурную деятельность.

Награда учреждена в 1988 году по предложению императора Японии в честь 100-летия Ассоциации искусств Японии и принца Такамацу, который был почетным покровителем ассоциации в течение 58 лет.

Кандидаты на премию выдвигаются экспертами международного класса. Присуждается Японской художественной ассоциацией в пяти категориях: живопись, скульптура, архитектура, музыка, кино/театр. Премия вручается принцем Хитати, почетным покровителем Ассоциации искусств Японии.

Существует два вида премии: «Орден Восходящего солнца», который вручается иностранцам, и «Орден Священного сокровища» — для японских лауреатов.

Нино Ананиашвили получила японский орден, украшенный лентой со словами «Восходящего солнца и золотых лучей».

Лауреаты премии были объявлены 29 апреля в Токио. В 2017 году в масштабе всего мира были избраны 105 неяпонских лауреатов, и наградой этого ранга были удостоены всего 34 человека.

Как отмечается на сайте Тбилииского театра оперы и балета, Нино Ананиашвили удостоена этой награды за длительную и многообразную деятельность в культурных отношениях Грузии и Японии, а также за значительный вклад, внесенный в развитие японского балетного общества.

Официально императорскую премию Ананиашвили передадут через шесть месяцев.

В разные годы кавалерами императорской премии становились такие деятели культуры и искусства, как балерина Майя Плесецкая, кинорежиссеры Федерико Феллини, Ингмар Бергман, Жан-Люк Годар, Фрэнсисис Форд Коппола и Мартин Скорсезе, драматург и прозаик Артур Миллер, актриса Софи Лорен и многие другие.

Нино Гедевановна Ананиашвили родилась в 1963 году в Тбилиси. В 1969 году начала учебу в Государственном хореографическом училище Грузии у педагога Тамары Выходцевой. В 1976-ом — перешла в Московское академическое хореографическое училище (МАХУ), где одним из партнеров Нино стал Андрис Лиепа.

В 1981 году Нино Ананиашвили приняли в труппу Большого театра, там ее педагогами стали Раиса Стручкова, Римма Карельская и Марина Семенова. В 1982 году, в свой первый сезон в Большом театре, Нино Ананиашвили уже выступала в сольных партиях в балетах «Деревянный принц» и «Шопениана». В балете «Анна Каренина» по приглашению Майи Плисецкой она танцевала партию Кити. В 1985 году Ананиашвили получила статус прима-балерины Большого театра.

В 1988 году Нино Ананиашвили и Андрис Лиепа стали первыми советскими танцовщиками, приглашенными в New York City Ballet. С 1993 года Нино Ананиашвили является прима-балериной Американского балетного театра (American Ballet Theatre), а в 1999 году — ведущей балериной Хьюстонского балета.

Нино Ананиашвили стала первой российской балериной, приглашенной в труппу Королевского Датского балета. В качестве приглашенной солистки она танцевала в труппах лучших балетных театров мира. Партнерами Нино Ананиашвили были многие известные танцовщики современности. Список ролей Ананиашвили насчитывает более 90 партий.

С сентября 2004 года Нино Ананиашвили является художественным руководителем Национального балета Грузии и директором Хореографического училища имени Вахтанга Чабукиани. Ананиашвили является обладательницей многих званий и наград, в том числе народной артистки Грузинской ССР (1988) и народной артистки России (1995).

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