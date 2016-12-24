Аналитика Главное

Новое издание российско-турецкой дружбы

15:22, Декабрь 24, 2016

Новому изданию российско-турецкой дружбы быть. Надолго ли, вопрос открытый, но то, что две страны, ещё вчера находившихся на грани войны, решили не просто разрешить свои противоречия, но и поучаствовать в решениях судеб мира, как минимум на Ближнем Востоке, очевидно. Недавняя пресс-конференция президента России Владимира Путина была интересной. То есть не просто так интересной, а намного интереснее предыдущих. И дело не только в том, что Путин излучал оптимизм. Пожалуй, впервые за последние три года Путин больше говорил о будущем, чем пытался оправдаться за прошлое. Этому есть свои основания, как сейчас модно говорить — мир входит в зону турбулентности, и в этой самой турбулентности президент России чувствует себя гораздо комфортнее, нежели когда все более или менее прогнозируемо. Касаясь отношений с Турцией Путин заявил следующее: «Я скептически относился к тезису, что наш самолет был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые хотели навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас, после нападения на посла… я уже начинаю менять свое мнение. Мне уже кажется, что все возможно… Помешает ли это развитию российско-турецких отношений? Нет, не помешает… Нам удавалось в последний год, точнее, после нормализации отношений, находить компромиссы. Рассчитываю, что эти компромиссы мы также успешно будем находить и в будущем…»

А ведь ещё год назад положение состояние российско-турецких отношений было на уровне холодной войны, и тому были свои, достаточно веские основания. Выходя из украинского кризиса в сирийский, Путин решал задачу возвращения в Большую игру в качестве мирового лидера. На самом деле,события в Украине нанесли мощный удар не только по позициям Путина в мире, но и по самооценке. Что это за мировая держава. которая не способна навести “порядок на своем заднем дворе”, примерно так рассуждали в Кремле. Но навести “порядок” так и не удалось. Вернее Европа, именно Европа. а не отдельные страны, вкупе с Соединенными Штатами, не позволили этого сделать. С Европой все понятно, единая Европа является объективным геополитическим противником России, в каком бы состоянии Россия не находилась. Со Штатами сложнее, им, конечно, невыгодно однозначное усиление какого-либо игрока в этой части Евразии за счет другого, но тут случай особенный — Путин не просто нарушил конвенцию, а дети лейтенанта Шмидта, коими по сути являются нынешние мировые державы, такого не прощают. Виктория Нуланд, раздававшая печеньки на Майдане, к которому к слову сказать, ни США, ни ЕС, никакого отношения не имеют, вольно или невольно взяла на себя ответственность за судьбу свободы и демократии в Украине. И не просто на себя, а на всю нынешнюю администрацию США. И поэтому оставлять без внимания нарушение конвенции Москвой, как это было в грузинском случае в 2008, было уже нельзя.

Выход в Сирию изначально получился не совсем такой, как планировалось. То есть, конечно, в ряды вершителей судеб мира Путин вернулся, так как вошел в ту точку мира, где переплелись противоречия практически всех стран, от Турции и Ирана, до США и Китая, хотя последнего на сирийском театре военных действий явно не видно, но он есть, как тот сурок из известного фильма. “Ты сурка видишь? Нет? А он есть”. Причем вернулся, как и положено альфа-самцу, прямым военным вмешательством.

Конечно, противоречия накапливались давно, политика выкручивания рук по ценам на газ со стороны Анкары, да еще и не в самый благоприятный момент для Москвы, никак не могла понравится Кремлю. Добрые партнеры и друзья так не поступают, поэтому обида была нешуточная. Кроме того, Турция явно была не в восторге от “плана Лаврова”, который предполагал размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Для Анкары тогда казалось абсолютно неприемлемым желание Москвы стать единственным и абсолютным посредником в армяно-азербайджанском конфликте, хотя и деятельность Минской группы ОБСЕ также не вызывала у турецкого руководства особого восторга. Не нравилась Анкаре и аннексия Крыма Россией, и особенно политика по отношению к крымским татарам. В общем обижаться друг на друга было за что.

Но, главным была, конечно, Сирия. Практически весь двадцатый век был отмечен стремлением Турции, молодого национального государства. попасть в Европу, стать равной в семье европейских народов. Сегодня можно утверждать, что эти попытки закончились неудачей. Еще в 1999 году тогдашний премьер-министр Турции Бюлент Эджевит, после того, как в очередной раз было отложено решение вопроса о членстве Турции в Европейском союзе. заявил, что Турция чужда Европе потому, что она исламская страна и что турки подвергаются расовой дискриминации, и Турции следует искать альтернативу Европе. Заметьте, это заявление сделал не Эрдоган, являющийся представителем политического ислама, а социал-демократ и западник Эджевит. К началу нового века среди правящей элиты Турции доминирующей концепцией становится тезис о том, что курс на полную интеграцию с Европой бесперспективен, но вместе с тем у Турции, как у самой развитой страной региона, появился исторический шанс стать настоящим лидером в тюркском и исламском мире. И дело тут не в “гнусной” теории Хантингтона, а в элементарном расчете. Хотя при этом отказываться от преференций развития отношений с Европейским Союзом, конечно, никто не собирался. Идея энергетического хаба Европы — именно из этой серии.

В какой-то степени Турции уже удалось стать таким хабом, замкнув на себе северные (из России) и восточные (Азербайджан с перспективой присоединения Центральной Азии) энергопотоки. Но, этого явно недостаточно, учитывая то обстоятельство, что южнее Турции находится настоящая энергетическая кладовая мира, было бы просто нелогично, если бы турки не попытались замкнуть на себе потоки с юга. И главным помощником в этом деле должна была стать Сирия, благо, у президента Эрдогана сложились замечательные отношения с сирийским лидером Башаром Асадом, дружили семьями. Реджеп, конечно, очень надеялся на то, что старина Башар не откажет старому другу протянуть нитки газо и нефтепроводов от стран Залива в его родную Турцию. Но, вот тут Эрдоган ошибся, Асад отказал.

Что побудило сирийского лидера пойти на столь рискованный и “необдуманный” шаг сказать доподлинно трудно. То ли это не понравилось Тегерану, то ли в Москве объяснили, что так делать нельзя, то ли у него были свои соображения по этому поводу. Правду мы всё равно не узнаем, даже если её нам скажут. Но факт остается фактом, Дамаск ответил вежливым отказом. В марте 2011 года в Сирии начались беспорядки, что впрочем вполне ложилось в матрицу “арабской весны”. И тут Эрдоган вдруг обнаружил, что Асад дважды нарушил обещание о проведении политических реформ для сдерживания беспорядков в Сирии, и вместо этого обратился за поддержкой к Ирану. Действительно, в отличие от полковника Каддафи, Башар Асад оказался крепким орешком, готовым воевать с внутренними и внешними врагами до последнего бойца ливанской “Хезболлы” и иранского командос. Но, даже при таком раскладе положение Асада казалось практически безнадежным. Да оно таким и было, пока в Сирии не появились российские войска.

Понятно, что Эрдогану такой поворот событий понравится не мог. До появления в Сирии российских ВКС, авиация не играла особой роли в конфликте. Правда силы западной коалиции, в которую входила и Турция, время от времени, как то даже лениво бомбили ISIS, давно признанные всеми сторонами конфликта мировым злом. Но это, понятное дело, не оказывало большого влияния на ход боевых действий. А тут российские самолеты принялись бомбить, причем бомбить районы компактного проживания сирийских турок (их ещё называют туркманами, но думаю, определение сирийские турки вполне корректно). Сам по себе этот факт был крайне неприятен Анкаре. Причем неприятен не только потому что электорат Эрдогана крайне сенситивно относится к своим соплеменникам, а сам Эрдоган также сенситивно к своему электорату. Целями бомбардировок оказались коммуникации Турции со своими союзниками в Сирии, и при этом российские военные самолеты периодически нарушали воздушное пространство Турции, видимо по другому было никак нельзя. В итоге один из самолетов, фронтовой бомбардировщик Су- 24 был сбит турецким истребителем F-16. При этом один из пилотов был расстрелян в воздухе. Холодная война между Турцией и Россией стала реальностью.

(продолжение следует)

Гела Васадзе

Кавказский Институт Стратегических Исследований

Комментарии