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Новогодняя погода в Грузии: снега не будет

12:16, Декабрь 30, 2016

ТБИЛИСИ, 30 декабря – Новости-Грузия. Погода на территории Грузии на Новый год и следующие два дня.

В субботу, 31 декабря:

В Западной Грузии в основном будет без осадков, переменная облачность. В Восточной Грузии ожидаются небольшие осадки, в горах в виде снега и туман. Ветер на западе временами может усилиться до 20-25 метров в секунду, а на востоке составит 10-15 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 2-7 градусов выше нуля, а днем — 10-15.

В высокогорье ночью будет минус 9-4, а днем – минус 1 — плюс 4.

В Восточной Грузии в низине ночью будет минус 5-0, а днем – 5-10 выше нуля.

В высокогорье ночью ожидается минус 13-8, а днем – минус 3 — плюс 2.

В Тбилиси 31 декабря в конце дня ожидается небольшой дождь и туман. Ветер будет дуть со скоростью 8-15 метров в секунду. Ночью будет минус 1, а днем — 6 градусов выше нуля.

В воскресенье, 1 января:

Как в Западной, так и в Восточной Грузии в основном будет без осадков, днем в большинстве районов дождь, в горах снег. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 1-6 градусов выше нуля, а днем — 10-15.

В высокогорье ночью будет минус 8-3, а днем – минус 1 — плюс 4.

В Восточной Грузии в низине ночью будет минус 5-0, а днем – 6-11 выше нуля. В высокогорье ночью ожидается минус 15-10, а днем – минус 2 — плюс 3.

В Тбилиси 1 января днем возможно пойдет небольшой дождь. Ночью будет минус 2, а днем — 9 градусов выше нуля.

В понедельник, 2 января:

Ночью в большинстве районов Западной и Восточной Грузии ожидаются осадки, в горах в виде снега. Днем в основном будет без осадков. Ветер на территории страны будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 1-6 градусов выше нуля, а днем — 7-12. В высокогорье ночью будет минус 9-4, а днем – минус 2 — плюс 3.

В Восточной Грузии в низине ночью будет минус 2 плюс 3, а днем – 5-10 выше нуля. В высокогорье ночью ожидается минус 15-10, а днем – минус 4 — плюс 1.

В Тбилиси ночью 2 января возможно пойдет небольшой дождь. Ожидается переменная облачность. Ночью будет минус 2, а днем — 8 градусов выше нуля.

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