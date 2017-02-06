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Новый гендиректор в целях экономии закроет все передачи на ОВГ

16:12, Февраль 6, 2017

 

ТБИЛИСИ, 6 февраля – Новости-Грузия.  На Общественном Вещателе Грузии будут приостановлены все передачи, кроме информационных выпусков. Об этом заявил сегодня  недавно избранный гендиректор ОВГ Васил Маглаперидзе.

Возглавивший государственную телерадиокорпорацию в январе Васил Маглаперидзе до этого работал продюсером на телеканале GDS, который принадлежал  Бере Иванишвили — сыну грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили. Сегодня новый руководитель представил  трехлетний план преобразования и развития под названием «Реформа Общественного вещателя 2017-2019».

Как оказалось, новое руководство решило закрыть 102 передачи и провести оптимизацию кадров, чтобы освободить средства для обновления материально-технической базы.

По словам Маглаперидзе, в результате оптимизации высвободится порядка 15 миллионов лари (около 5,5 миллиона долларов).

Таким образом, вместе с бюджетными средствами, выделяемыми на содержание телеканала, ОВГ сможет в  2017-2019 годах  потратить 45 миллионов лари (около 16,7 миллионов долларов) на техническое перевооружение, оцифровку  архива и оборудование региональных офисов.

«В ОВГ работают самые квалифицированные кадры… Сегодня они прилагают невероятные усилия для того, чтобы  телевидение выходило в эфир.  Мы стоим перед необратимым техническим коллапсом. Нам грозит приостановка вещания из-за технических причин», — заявил сегодня Маглаперидзе.

По его словам, имеющиеся у ОВГ  39 миллионов лари (порядка 14,5 миллиона долларов) бюджетных средств являются недостаточной суммой для решения проблемы с перевооружением, офисами, архивом и творческого развития.

Общественный вещатель Грузии объединяет  два телеканала и два радио-канала, которые финансируются из государственного бюджета. Управляет ОВГ Попечительский совет. Гендиректор ОВГ выбирается на шесть лет.

Пост гендиректор ОВГ стал вакантным после того, как в ноябре 2016 года Георгий Бараташвили принял решение покинуть занимаемую должность за два года до истечения срока полномочий по собственному желанию.

Васил Маглаперидзе  в 2014-2016 годах  работал на канале GDS в качестве генерального директора программы «2030», которую ранее вел экс-премьер Грузии  Бидзина Иванишвили. Несколько недель назад телеканал GDS купила телекомпания «Имеди». Оппозиция по этому поводу заявила о том, что Иванишвили решил минимизировать расходы на медиа-активы, интерес к использованию которых отпал после завершения выборов в парламент осенью 2016 года.

До этого, в 2012 году Маглаперидзе был заместителем директора «Девятого канала», который также принадлежал Иванишвили и был закрыт после парламентских выборов 2012 года.

 

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