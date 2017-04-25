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Новый политический скандал от «Рустави-2»: замглаву СГБ обвиняют в коррупции

14:19, Апрель 25, 2017

ТБИЛИСИ, 25 апреля – Новости-Грузия. Крупные грузинские неправительственные организации указывают на признаки элитарной коррупции и требуют от прокуратуры изучить происхождение имущества заместителя главы Службы государственной безопасности Грузии Иосифа Гогашвили и его родственников.

Таким образом НПО отреагировали на скандальный сюжет, показанный в передачи «Постскримптум» на телеканале «Рустави-2».

В результате журналистского расследования и на основании документов Гражданского реестра журналисты установили, что на имя сестры жены Иосифа Гогашвили, Хатуны Маркоплишвили, в августе 2016 года были оформлены обширные земельные участки в Кахетии.

В частности, на имя сестры жены чиновника зарегистрированы 105 000 квадратных метров земли в селе Мачхаани Дедоплисцкаройского района, 350 000 квадратных метров земли в селе Бодбисхеви Сигнахского района, семь земельных участков в Шираки общей площадью 1 300 000 квадратных метров, а также квартира на улице Цагарели в Тбилиси.

Между тем, по данным расследования «Рустави-2», Хатуна Марткопишвили, на имя которой записано огромное имущество, является безработной, не имеет собственного жилья и арендует комнату в частном доме в Тбилиси.

Тесть Иосифа Гогашвили, отец Хатуны Марткопишвили заявил в интервью передаче «Постскриптум», что его дочь содержит себя шитьем. Это подтвердил и владелец дома, где Марткопишвили снимает комнату.

Журналист газеты «Хроника+» Мака Мосиашвили также заявляет, что вся недвижимость фиктивно оформлена на свояченицу и на самом деле принадлежит Иосифу Гогашвили.

«В Дедоплисцкаро все знают, что эти земли принадлежат Сосо Гогашвили. Что касается стоимости земли, то она отличается в разных районах Кахетии. Например, в Телави сельскохозяйственная земля стоит 10 лари за квадратный метр, а в Шираки стоит в 15, а иногда и в 18 раз больше», — сказала Мака Мосиашвили в интервью передаче «Пострскриптум».

Также журналисты «Рустави-2» выяснили, что Иосиф Гогашвили владеет трехэтажным домом в Тбилиси, который не указан в его имущественной декларации. Соглано официальным документам, Гогашвили купил дом в 2016 году на средства банковского кредита, но оформлен он на еще одну свояченицу — Нино Марткопишвили.

Представители оппозиции заявляют, что происхождение имущества выскопоставленного чиновника вызывает много вопросов, так как до 2013 года семья Иосифа Гогашвили числилась в базе социально незащищенных граждан и получала государственное пособие.

«Семья Гогашвили получала пособие с декабря 2011 года по март 2013 года. С декабря 2011 года по июль 2012 года в семье было четверо человек и они получали 102 лари (около 50 долларов), затем в семье было прибавление и на пять человек они получали 126 лари (около 60 долларов)», — заявил в интервью «Рустави-2» депутат парламента от оппозиционной партии «Европейская Грузия» Зураб Чиаберашвили.

Неправительственные организации требут от прокуратуры изучить материалы журналистского расследования. Пока на вопросы НПО не отвечают и в самой Службе госбезопасности.

«У господина Гогашвили раньше не было такого имущества, так же как и у его родственников. Они не бизнесмены и раньше никогда не работали в бизнес-секторе, так что вполне можно предположить, что в этом деле есть признаки коррупции», — заявляет директор «Института развития свободы информации» IDFI Георгий Клдиашвили.

Исполнительный директор – НПО «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури уверена, что борьбу с элитарной коррупцией должны вести независимые структуры. Между тем в настоящее время антикоррупционная служба в Грузии находится именно в подчинении СГБ.

«Когда в странах Балтии государство решило бороться с элитарной коррупцией, то для этого были созданы независимые службы. Мы думаем, что такая же система должна быть и в Грузии», — сказала Гигаури.

Также при изучении деклараций чиновника в НПО отметили историю трудоустройства его супруги, которая начинается с 2014 года. Правозащитники не исключают, что супруга госслужащего устроилась на работу благодаря протекции и влиянию мужа.

С обвинениями в адрес Гогашвили не согласны в правящей партии «Грузинская мечта».

«То, что я видел и читал о Гогашвили меня не убедило, так как я знаю его лично. Мне очень трудно представить, чтобы у него было какое-то имущество, приобретенное незаконным путем», — заявил депутат парламента от правящей партии Звиад Квачантирадзе.

«Мы должны помнить о том, что безосновательные обвинения часто раздаются со стороны заинтересованных политических групп, у которых есть собственные медиа-средства», — заявил вице-спикер парламента от «Грузинской мечты» Георгий Вольский.

Парламентская оппозиция заявляет, что у них нет надежды на то, что расследование по делу о происхождении имущества Гогашвили действительно начнется, однако все же требуют реагирования от прокуратуры.

Кроме того, в оппозиции также считают неправильным решением подчинить Службе госбезопасности службу по борьбе с коррупцией.

«Мы призываем власти в ближайшее время провести объективное расследование этого дела и привлечь этого человека к уголовной ответственности», — заявил член политсовета «Единого национального движения» Леван Бежашвили.

«Это пример того, что путь от социально незащищенного до миллионера можно пройти очень быстро, если ты являешься членом правительства «Грузинской мечты» и входишь в обслуживающий персонал Бидзины Иванишвили. Именно таким примером является господин Гогашвили», — считает депутат от партии «Европейская Грузия» Ираклий Абесадзе .

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