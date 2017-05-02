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Новым руководителем комиссии по регулированию коммуникаций Грузии стал Каха Бекаури

18:39, Май 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 мая – Новости-Грузия. Новым председателем Национальной комиссии по регулированию коммуникациями Грузии стал ее член Каха Бекаури, говорится в сообщении на сайте ведомства.

До 2012 года Бекаури руководил телекомпанией «Девятый канал», которая принадлежала миллиардеру Бидзине Иванишвили.

Кандидатуру Бекаури поддержали все пять членов Комиссии. Он сменил на этом посту Вахтанга Абашидзе, который возглавлял учреждение с апреля 2014 года. Вахтанг Абашидзе продолжит быть членом комиссии до 2020 года.

Согласно закону «О вещании» членов Национальной комиссии по регулированию коммуникациями избирает парламент Грузии после представления президента и премьер-министра.

В свою очередь, члены комиссии выбирают председателя сроком на три года. Председателя комиссии можно выбрать на один срок. В выборах могут участвовать все члены комиссии.

Каха Бекаури родился 7 сентября 1969 года. Он является выпускником Тбилисского государственного университета факультета кибернетики и прикладной математики.

В течение многих лет Бекаури занимался педагогической деятельностью. В 2000-2002 годах он был заместителем председателя «Сактелерадиовещания» по финансовой отрасли.

В 2004-2005 годах занимал пост первого заместителя председателя Общественного телевидения Грузии. С 2005 до 2010 годы Бекаури работал генеральным директором дистрибьюторской компании Other Entertaiment Limited. Затем стал генеральным директором телекомпании «Маэстро». На этой должности он проработал до 2011 года.

С марта по декабрь 2012 года Бекаури руководил телекомпанией «Девятый канал». После победы на выборах в 2012 году созданной Бидзиной Иванишвили коалиции «Грузинская мечта» миллиардер закрыл свою телекомпанию «Девятый канал».

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