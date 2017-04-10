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НПО требуют предоставить конституционные гарантии для однополых пар в Грузии

17:43, Апрель 10, 2017

ТБИЛИСИ, 10 апреля – Новости-Грузия. Ряд авторитетных неправительственных организаций Грузии распространили совместное заявление, в котором требуют гарантировать возможность гражданского партнерства для однополых пар.

НПО считают, что таким образом будет сбалансирован негативный эффект от готовящихся изменений в конституцию, согласно которым, уточняется опеределение брака как союза только между мужчиной и женщиной.

НПО зафиксировали свою негативную оценку этой конституционной инициативы, предложенной конституционной комиссией.

В заявлении неправительственных организаций отмечается, что формулировка предлагаемой конституционной записи содержит гомофобную коннотацию и будет содействовать усилению в обществе негативного настроения в отношении ЛГБТ лиц. Кроме того, указывают НПО, это будет иметь негативное влияние на состояние прав человека в стране.

«Указанная инициатива является особенно абсурдной на том фоне, когда брак лиц одного и того же пола и так запрещен законодательством, а со стороны ЛГБТ групп никогда не ставилось требование равенства брака», отмечается в заявлении.

«В случае принятия этих изменений в конституцию, с целью сбалансирования их негативного эффекта, необходимо параллельно начать процесс законодательных изменений, чтобы узаконить гражданское партнерство как форму правового признания пар одного и того же пола», — говорится в заявление НПО.

«Соответственно, в случае вступления в силу конституционных изменений, необходимо, чтобы конституционно было гарантировано возможность гражданского партнерства пар одного и того же пола. Считаем, что к конституционной статье о браке должна быть добавлена следующая формулировка: «другие формы сожительства регулируются законом»», — отмечается в заявлении.

«В таком случае, несмотря на конституционный запрет брака, эти изменения не будут восприниматься как ограничения правового состояния и для меньшинства будут доступны значительные правовые гарантии, в том числе права на наследство и имущество, обязанности по взаимному содержанию и так далее. Необходимо отметить, что подобный прецедент уже существует в Европе», — подчеркивается в заявлении.

Заявление подписывают 11 НПО: «Международное общество справедливых выборов и демократии» (ISFED), «Движение равноправия», фонд «Открытое общество – Грузия», «Центр по правам человека», «Ассоциация молодых юристов Грузии», «Фонд развития СМИ», «Международная прозрачность – Грузия», «Демократическая инициатива Грузии» (GDI), «Партнерство за права человека» (PHR), союз «Сапари» и «Группа поддержки инициатив женщин» (WISG).

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