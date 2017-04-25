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Numbeo: Тбилиси в двадцатке самых безопасных городов мира 

12:37, Апрель 25, 2017

ТБИЛИСИ, 25 апреля – Новости-Грузия.  Тбилиси расположился на 19-ом месте в рейтинге самых безопасных городов мира. Исследование публикует популярный информационный портал Numbeo.

Всего в текущем рейтинге за 2017 год данные по  378 городам.

Numbeo является крупнейшей в мире базой, которая формируется на основании информации от туристов и жителей из городов и стран по всему миру.

Самым безопасным городом признан Абу Даби. Индекс преступности столицы ОАЭ составил 15,51 очков, а индекс безопасности — 84,49. За ним следуют немецкий Мюнхен, тайваньский Тайбей, швейцарский Базель, датский Орхус, немецкий Гейдельберг, катарская Доха, Сингапур, индийский Мангалур и швейцарский Цюрих.

Тбилиси в рейтинге безопасности значительно опережает столицы стран,  расположенных по соседству.

Индекс преступности Тбилиси составил 19,96 очков, а индекс безопасности — 80,04.

Между тем столица Армении Ереван расположилась в рейтинге на 88 месте. Индекс преступности в Ереване составил 29, 18 очков, а индекс безопасности — 70,82.

Баку в рейтинге безопасности на 71 месте. Индекс преступности азербайджанской столицы составил 27,47 очков, а индекс безопасности — 72,53 балла.

Индекс преступности турецкого города Бурса составил 21,38 очков, а индекс безопасности — 78,62 балла. Бурса находится на 29-ом месте в рейтинге.

Еще один турецкий город Эскишехир находится на 49-ом месте. Рейтинг преступности Эскишехир — 24,54 очков, а индекс безопасности — 75,46 баллов.

Курортный турецкий город Анталья расположился на 93-м месте в рейтинге безопасности. Индекс преступности этого города составил 30,09 очков, а индекс безопасности — 69,91 балла.

Столица Турции, Анкара —  на 179 месте. Индекс безопасности составил 42,85 баллов, а рейтинг безопасности — 57,15.

Стамбул расположился на 246-ом месте. Индекс преступности этого города составил 50,20 баллов, а индекс безопасности — 54,68.

Москва расположилась на 205-ом месте. Индекс преступности Москвы составил 45,32 балла, а индекс безопасности — 49,80.

Лучше показатели у северной столицы России, Санкт-Петербурга, который расположился на 175-ом месте. Индекс преступности Петербурга составил 42,28 баллов, а индекс безопасности — 57,72.

Новосибирск с индексом преступности 49,35 баллов и индексом безопасности 50,65 расположился на 239-ом месте. Индекс преступности Екатеринбурга составил 51,20 очков, а индекс безопасности — 48,80, что позволило этому уральскому городу расположиться на 261-ом месте.

Самым опасным городом в мире названа столица Венесуэлы — Каракас, индекс преступности которого составил 86,61 баллов, а индекс безопасности — 13,39.

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