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Аналитика Видео

О системе ПВО, призывной армии и судьбе авиации Грузии

19:19, Апрель 14, 2017

Исполняющий обязанности ректора Кавказского Института Стратегических Исследований Теймураз Туманишвили о новой системе ПВО Грузии, переходе с контрактной на призывную систему в армии, новом центре боевой подготовки вооруженных сил Грузии.

Комментарий Теймураза Туманишвили:

«И зори я видел в армиях тихие, и армии в портянки обутые…»

 /Из мемуаров иностранного генерала/   

«Наконец то свершилось!» — выдохнули многие, в том числе и некоторые официальные лица, — НАС с НАШИМ НЕБОМ и прочим….  ПРИКРЫЛИ !!

Ниже привожу цитаты из нескольких недавних статей:

«…проводившимся реформам предшествовали изменения в политике обороны евроатлантического содружества с 2014 года. По его словам, эти изменения отражают осознание того, что Россия представляет собой основную угрозу, а также сообщают Грузии, что несмотря на оснащение и обучение, численность Вооруженных сил также является важным фактором. В числе этих изменений Изория назвал восстановление призыва на обязательную военную службу в Швеции и Литве.» — восстановить призыв много ума не надо, но, спрашивается, что будет делать призыв деревенских мальчишек, для которых тяпка, автомат, грабли и винтовка, — одно и тоже? Да как и многое другое…  

«У нас есть амбиция, чтобы быть сильными не только в международных миссиях… но и чтобы в рамках нашей страны у нас был такой высокий уровень военной готовности, чтобы в случае потенциальной агрессии дать адекватный ответ» — амбиции – это отлично! Обучение будет проводиться, видимо по методу русской армии XVIII века ( «Сено!» «Солома!»), чтоб было яснее для неоперившегося личного состава.

Флота нет, авиации уж не существует, артиллерия тоже под вопросом, но зато – «Министр обороны сказал депутатам, что именно эти опасения и послужили причиной восстановления системы призыва на обязательную военную службу и внедрения новой системы резерва, как основного компонента Концепции тотальной обороны.”

«Министр обороны Грузии отчитался перед депутатами о новой стратегии его ведомства. По словам Левана Изория, армия не намерена отказываться ни от авиации, ни от флота, но приоритетным будет другое направление.» ?!!?  — Может подводное, или же подземное направления…?

«…старые самолеты, которым через 7-8 лет понадобятся ремонтные работы, а запчасти – российского производства. Средства, вырученные от их продажи, будут потрачены на обеспечение альтернативы, которая даст более адекватные возможности для противостояния. В частности, на эти деньги мы хотим приобрести вертолеты и беспилотные летательные аппараты». – Беспилотную авиацию не могут себе позволить даже государства с бюджетом на несколько порядков превышающих бюджет Грузии.

«Министра подержал начальник Генштаба. Владимир Чачибая, вступивший в должность на волне скандалов в грузинской армии и за глаза называемый многими «убийцей» грузинской военной авиации, считает, что решение сосредоточиться на средствах противовоздушной обороны – наиболее оптимальное на сегодняшний день:

«Это пассивные и активные средства современной противовоздушной обороны, которые дают возможность полного интегрирования современного вооружения. Как известно, в Европе существует общий план обороны, начало которому было положено во время правления президента (США) Обамы. Системы, предусмотренные этим планом, могут быть легко интегрированы с системами, которые планируем закупить мы». – То есть, другими словами, армия в принципе нам уже не нужна, или же нужна в качестве деревенских парней-вахтеров, а в остальном наши тылы и прочие филейные части прикроют другие (иностранные) армии?

по материалам Civil.ge и Эхо Кавказа

 

 

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