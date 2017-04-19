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О туризме в Грузии расскажут на сайте Tripadvisor

18:32, Апрель 19, 2017

ТБИЛИСИ, 19 апреля – Новости-Грузия. С приближением летнего сезона Грузия начала новую маркетинговую кампанию на крупном американском туристическом портале Tripadvisor. На ресурсе в ближайшие полгода будет размещаться информация о туристическом потенциале страны.

С деталями кампании журналистов и общественность ознакомили глава Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе и прибывший в Тбилиси менеджер маркетинговых направлений Tripadvisor Чед Шайвер.

Рекламная кампания Грузии на Tripadvisor охватит десять стран — Германия, Польша, Италия, Швеция, Дания, Украина, Россия, Израиль и Турция. Стоимость кампании составляет 65 тысяч долларов.

Tripadvisor — это самый большой сайт в мире, рассказывающий о путешествиях и помогающий путешественникам спланировать свой отдых. На портале также размещены советы миллионов путешественников.

В месяц на Tripadvisor заходит 340 миллионов посетителей. Кроме того, на портале можно найти отзывы и мнения о более, чем 5 миллионах отелей, ресторанов и достопримечательностей. Портал работает в 45 странах мира.

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