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Обвиняемых в присвоении участков на Цхнетской улице отправили за решетку

15:54, Декабрь 29, 2016

ТБИЛИСИ, 29 декабря – Новости-Грузия. В предварительное заключение отправлены все четверо фигурантов дела о незаконном присвоении государственных и частных земельных участков в зоне, пострадавшей от наводнения 13 июля 2015 года.

О сегодняшнем решении Тбилисского городского суда корр. «Новости-Грузия» сообщил адвокат одной из задержанных Давид Модебадзе.

Прокуратура Грузии пару дней назад сообщила об аресте адвокатов Нателы Годеридзе и Мзевинар Костава, а также Беллы Губеладзе и Кетеван Джавахишвили. Они были задержаны по обвинению в мошенничестве и попытке мошенничества.

Адвокат говорит, что просил суд отпустить Мзевинар Костава под залог в размере 50 тысячи лари (порядка 19 тысяч долларов), однако суд отклонил это предложение.

«Я предлагал залог в качестве альтернативы в размере 50 тысячи лари, потому что просил, чтобы ее оставили без меры пресечения, так как не было формальных обстоятельств, которые мы называем доказательствами и не было никакого основания для использования меры пресечения», — сказал Давид Модебадзе.

Завтра защита обвиняемых обжалует решение Тбилисского суда. Предварительное судебное слушание назначено на 8 февраля 2017 года.

С решением суда не согласен председатель Ассоциации адвокатов Грузии Заза Хатиашвили. Он считает, что действия адвокатов нельзя расценивать как мошенничество.

«Мы, адвокаты соберемся и не допустим создания такого прецедента, когда адвокат во время адвокатской деятельности обращается в суд и бюро технической инвентаризации с целью получения информации, и это считается мошенничеством», — сказал Хатиашвили в интервью телекомпании «Имеди».

В чем обвиняют Нателу Годеридзе и Мзевинар Костава

По данным прокуратуры адвокаты Натела Годеридзе и Мзевинар Костава узнали, что земельный участок площадью более 4,2 тысяч квадратных метров, расположенный в Тбилиси на Цхнетской улице №1, числился на имя покойного Иосифа Цинамдзгвришвили.

Вместе с тем, они знали, что этот участок не был наследственным имуществом Цинамдзгвришвили и им фактически владели другие люди на протяжении десятилетий.

Несмотря на это, адвокаты решили зарегистрировать этот земельный участок и находящиеся на нем постройки на наследника Иосифа Цинамдзгвришвили.

Они убедили нотариуса, что этим земельным участком изначально владел Иосиф Цинамдзгвришвили, а затем он отошел его наследникам.

В конечном итоге имущество зарегистрировали на наследницу Иосифа Цинамдзгвришвили, некую Беллу Губеладзе, которая, как утверждает следствие, была в сговоре с адвокатами.

Белла Губеридзе, в свою очередь передала это имущество некой Кетеван Джавахишвили — это близкая адвоката Нателы Годеридзе. После этого Джавахишвили, на правах владельца, хотела потребовать выселения проживающих там людей.

Из-за этого государство и частные лица понесли ущерб в размере 657 тысячи лари (более 248 тысячи долларов).

Кроме того, владелица недвижимости хотела получить и денежную компенсацию от правительства, поскольку указанный земельный участок находился в зоне, пострадавшей от наводнения. Она уже обратились с соответствующей просьбой в мэрию Тбилиси.

Следствие также установило, что адвокат Натела Годеридзе по аналогичной пыталась завладеть имуществом семей Мдзелури и Басошвили, проживающих на Цхнетской улице №22.

Общая стоимость имущества составляла более 112 тысяч лари (более 42 тысячи долларов).

Против задержанных уголовное дело возбуждено по статьям «мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере» и «попытка мошенничества, совершенное группой лиц в крупном размере» УК Грузии, что карается лишением свободы сроком от 6 до 9 лет.

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