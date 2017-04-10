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Обвиняемый в подготовке убийства протоиерей Мамаладзе прекратил голодовку в тюрьме

16:59, Апрель 10, 2017

ТБИЛИСИ, 10 апреля – Новости-Грузия. Протоиерей Георгий Мамаладзе, обвиняемый в подготовке отравления Шорены Тетруашвили — секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, прекратил начатую на прошлой неделе в тюрьме голодовку. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2».

Священник объявил голодовку 4 апреля. Он не признает себя виновным и требует встречи с патриархом и и членами синода.

«Состояние здоровья Мамаладзе после разговора с врачами оставляло желать лучшего. Ему провели переливания и ряд других медицинских процедур. Вам известно, что у него прооперировано сердце и есть определенные проблемы на позвоночнике», — заявил журналистам адвокат обвиняемого священника Михаил Рамишвили.

По его словам, отец Георгий прекратил голодовку после усилий врачей и администрации тюрьмы, а также информации, поступившей от отца Георгия Тевдорашвили, согласно которой, Патриархия уже готова навестить Мамаладзе и затем провести обсуждение с членами Священного синода.

Отец Георгий Тевдорашвили несколько дней назад навестил в тюрьме протоиерея Георгия Мамаладзе и призвал всех представителей духовенства молиться за него. Георгий Тевдорашвили также выразил надежду, что никто не будет мешать священникам навещать Мамаладзе в тюрьме.

Как уже сообщалось, 29 марта Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил отца Георгия в заключении, несмотря на то, что защита предложила выпустить его под залог в размере 20 тысяч лари (около 8 тысяч долларов).

Суд также удовлетворил ходатайство прокуратуры и перенес предварительное слушание по делу протоиерея с 5 апреля на 5 мая.

После этого адвокаты священника потребовали отменить взятую с них подписку о неразглашении деталей «дела о цианиде». В противном случае защита Георгия Мамаладзе намерена жаловаться в Страсбургский суд по правам человека.

Мамаладзе находится в тюремном заключении с 10 февраля 2017 года. Он по-прежнему не признает своей вины и, по утверждению его адвокатов, может дать шокирующие показания по скандальному делу, которое стало в Грузии одним из самых резонансных.

Протоиерея Мамаладзе задержали 10 февраля в Тбилисском аэропорту, когда он отправлялся в Берлин, где в клинике проходил лечение Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй. Прокуратура утверждает, что в багаже священника обнаружили цианид натрия, а в квартире — кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов.

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