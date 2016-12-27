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Обвиняемый в убийстве Гиги Отхозория житель Абхазии приговорен заочно

14:53, Декабрь 27, 2016

ТБИЛИСИ, 27 декабря – Новости-Грузия. Зугдидский районный суд (регион Самегрело-Земо Сванети) признал виновным жителя Абхазии Рашида Канджи-оглы в убийстве гражданина Грузии Гиги Отхозория и заочно приговорил его к 12 годам тюрьмы. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщил помощник судьи Георгий Шаматава.

Отхозория был расстрелян в упор в селе Хурча Зугдидского района вблизи административной границы с Абхазией 19 мая 2016 года, когда пытался перевезти продукты для родственников в Гальский район.

Убийство на территории, которая контролируется грузинской полицией, совершил сотрудник абхазской пограничной службы Рашид Канджи-оглы. Прокуратура Грузии объявила его во внутригосударственный розыск. В Абхазии на преступление также отреагировали: Канджи-оглы был уволен с работы и помещен под домашний арест. Выдавать его грузинским правоохранительным органам сухумские власти отказались.

«Судья признал Канджи-оглы виновным по статьям «умышленное убийство», «противоправное приобретение, ношение или хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывного устройства или взрывчатого вещества» и присудил 12 лет лишения свободы», — сказал Георгий Шаматава.

Убийство Гиги Отхозория стало одним из самых резонансных преступлений, совершенных в Грузии в этом году.

Спустя несколько недель после случившегося в Хурча со специальным заявлением выступил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Он призвал грузин и абхазов к восстановлению доверия и наказанию виновного.

Убийство стало предметом обсуждения и на первой встрече в рамках Механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ) в городе Гали (Абхазия), которая состоялась в июле этого года после четырехлетней паузы.

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