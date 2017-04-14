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Официальный Тбилиси осудил визит главы РФ в Сухуми

19:40, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Глава МИД Грузии осудил предстоящий визит главы МИД РФ на территорию оккупированной Абхазии и назвал его провокационным.

Сергей Лавров намерен посетить Абхазию 18 апреля, чтобы открыть в Сухуми новое здание российского посольство.

Абхазия и Цхинвальский регион официально признаны международным сообществом оккупированными территориями. Факт оккупации подтвержден в результате того, что Россия признала их «независимость» после войны с Грузией в августе 2008 года. Кроме РФ, «независимость» этих территорий также признают Венесуэла, Никарагуа, и островное государство Науру.

«Мы видим, что Россия продолжает провокационные шаги. К сожалению, это не первый визит Лаврова, такие визиты на оккупированные территории осуществлялись и в 2008-м, и 2009-м и в 2011-м годах. Это полное игнорирование международного права, международных норм и принципов», — заявил сегодня в Тбилиси министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

«Разумеется, международная общественность поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и всегда будет рядом с Грузией, когда речь идет о нормах международного права и мирного урегулирования конфликта», — подчеркнул глава МИД Грузии.

Предстоящий визит Лаврова осудило и парламентское большинство. Представитель правящей партии «Грузинская мечта» Звиад Дзидзигури назвал визит главы МИД РФ в Сухуми «отвратительным поведением».

Он выразил уверенность в том, что мировое содружество оценит предстоящий визит Лаврова в Сухуми как «еще одно грубое нарушение суверенитета Грузии и бессовестное вмешательство в ее суверенные права».

При этом депутат отметил, что противостоять России Грузия может «только с помощью дипломатии и международного давления».

«Мы обязательно сумеем ограничить аппетиты России и защитить интересы страны долгосрочными, упорными и правильными действиями», — уверен Дзидзигури.

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