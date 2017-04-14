Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Политика

Официальный Тбилиси осудил визит главы РФ в Сухуми

19:40, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Глава МИД Грузии осудил предстоящий визит главы МИД РФ на территорию оккупированной Абхазии  и назвал его провокационным.

Сергей Лавров намерен посетить Абхазию 18 апреля, чтобы открыть в Сухуми новое здание российского посольство.

Абхазия и Цхинвальский регион официально признаны международным сообществом оккупированными территориями. Факт оккупации подтвержден в результате того, что Россия признала их «независимость» после войны с Грузией в августе 2008 года. Кроме РФ, «независимость» этих территорий также признают Венесуэла, Никарагуа, и островное государство Науру.

«Мы видим, что Россия продолжает провокационные шаги. К сожалению, это не первый визит Лаврова, такие визиты на оккупированные территории осуществлялись и в  2008-м, и  2009-м и в  2011-м годах. Это полное игнорирование международного права, международных норм и принципов»,  — заявил сегодня в Тбилиси министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

«Разумеется, международная общественность поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и всегда будет рядом с Грузией, когда речь идет о нормах международного права и мирного урегулирования конфликта», — подчеркнул глава МИД Грузии.

Предстоящий визит Лаврова осудило и парламентское большинство.  Представитель правящей партии «Грузинская мечта» Звиад Дзидзигури назвал визит главы МИД РФ в Сухуми «отвратительным поведением».

Он выразил уверенность в том, что мировое содружество оценит предстоящий визит Лаврова в Сухуми как «еще одно грубое нарушение  суверенитета Грузии и бессовестное вмешательство в ее суверенные права».

При этом депутат отметил, что противостоять России Грузия может «только с помощью дипломатии и международного давления».

«Мы обязательно сумеем ограничить аппетиты России и защитить интересы страны долгосрочными, упорными и правильными действиями», — уверен   Дзидзигури.

Комментарии

Related Articles

  • В Тбилиси впервые выступит «Театр у моста» из Перми

    В Тбилиси впервые выступит «Театр у моста» из Перми

      ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия.  Гастроли Пермского «Театра у моста» впервые пройдут 27 и 28 апреля на сцене Тбилисского государственного драматического театра имени Шота Руставели. Согласно рейтингу журнала Forbes,  «Театр у моста» входит в десятку лучших провинциальных театров России. Основателем и художественным руководителем театра является заслуженный артист РФ Сергей Федотов. Театр успешно гастролировал в

  • Грузинские эксперты комментируют предстоящий визит Сергея Лаврова в Сухуми

    Грузинские эксперты комментируют предстоящий визит Сергея Лаврова в Сухуми

    ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Политологи советуют властям Грузии активизировать свои действия на международной арене в связи с политикой России на оккупированных грузинских территориях — Абхазии и Цхинвальском регионе. Эксперты в интервью телекомпании «Рустави-2» прокомментировали предстоящий 18 апреля визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сухуми. «Россия перейдет от оккупации к аннексии. Пока что Россия

  • В Вильнюсе отметили день грузинского языка в университете

    В Вильнюсе отметили день грузинского языка в университете

    ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. В Литовском университете образовательных наук отметили день грузинского языка.  Об этом сегодня сообщает МИД Грузии. В рамках мероприятия в вильнюсском университете состоялось открытие аудитории имени Илии Чавчавадзе – грузинского просветителя, писателя и общественного деятеля 19 века. Также в день государственного для Грузии праздника – дня родного язка, в университете была

166
Followers
47.9K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия