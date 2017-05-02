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Омбудсмен: Более 15 тысяч детей в Грузии выполняют опасную работу

11:51, Май 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 мая – Новости-Грузия. Около 15 тысяч 600 детей в Грузии привлечены к выполнению опасной работы. Об этом  заявила заместитель Народного защитника Екатерина  Схиладзе в ходе публичных дебатов на тему «Труд детей, женщин и лиц с ограниченными возможностями здоровья: проблемы и вызовы».

Схиладзе представила результаты исследования, проведенного в сфере труда детей, женщин и лиц с ОВЗ. В аппарате омбудсмена отмечают, что из-за бедности и ненадлежащего уровня жизни детям приходится выполнять работу, не соответствующую их возрасту и уровню психофизического развития. Часто фиксируются случаи, когда дети бросают школу из-за того, что приходится выполнять сезонную работу.

«В Грузии проживает 571 тысяч детей в возрасте от 5 до 17 лет. Из них 24,4 тысячи привлечены к труду, при этом около 63,9%, то есть 15 тысяч 600 детей выполняют опасную работу», — отметила Схиладзе.

На дебатах Схиладзе также заострила внимание на фактах трудовой дискриминации женщин и отметила, что есть случаи, когда работодатели устанавливают критерии, связанные с возрастом и внешностью для участвующих в конкурсе лиц.

«На рабочем месте часто происходит притеснение по сексуальному и половому признаку, увольнения и отказ принять на работу из-за беременности и семейного положения. Тревожным является правовое положение самотрудоустроенных женщин», — подчеркнула Схиладзе.

Недостаточным и неэффективным является существующая государственная программа для лиц с ОВЗ, о чем свидетельствует малое количество трудоустроенных. По данным 2016 года, в публичном секторе трудоустроено 52, а в частном — 32 человека с ОВЗ.

В Грузии зарегистрировано более 124,5 тысячи лиц с ограниченными возможностями, которые получают от правительства социальную помощь.

Из них более 25,1 тысячи человек являются лицами с ярко выраженными ограниченными возможностями (первая группа), порядка 75,9 тысячи — со значительно выраженными ограниченными возможностями (вторая группа) и более 13,9 тысячи — в меру выраженными ограниченными возможностями (третья группа). Лиц младше 18 лет с ОВЗ  — более 9,5 тысячи.

 

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