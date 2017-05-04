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Омбудсмен: Сотрудники веганского кафе «Киви» подверглись дискриминации

22:46, Май 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия. Народный защитник Грузии заявляет о дискриминации сотрудников кафе «Киви» со стороны их бывшего арендодателя.

Маленькое веганское кафе, некогда занимавшее помещение на Серебряной улице в Старом Тбилиси, оказалось в центре громкого скандала, когда в прошлом году туда ворвались ультра-националисты. Они пытались запугать сотрудников и гостей заведения, кидали в них жареное мясо и сосиски. Начавшейся неразберихой воспользовались жители соседних домов на Серебряной улице, которые предъявили сотрудникам «Киви» множество претензий.

Спустя некоторое время владелец площади, которую арендовали под веганское кафе, заявил о прекращении договора об аренде и потребовал незамедлительно освободить помещение.

Сотрудники кафе объяснили действия владельца непринятием их образа жизни, внешнего вида и факта поддержки ими прав ЛГБТ. Они обратились за общественной поддержкой – выяснением обстоятельств произошедшего занялись правозащитники из Центра изучения прав человека и мониторинга (EMC). Представители этого НПО направили жалобу в аппарат омбудсмена.

Народный защитник Грузии подготовил рекомендацию для владельца площади, ранее занимаемой кафе «Киви». Аппарат омбудсмена называет его поведение «неприемлемым» и в будущем просит воздержаться от дискриминационного обращения с людьми, будь то деловые или какие-либо другие контакты.

«Народный защитник пришел к заключению, что реальная причина отмены договора об аренде со стороны собственника базировалась на его стереотипных взглядах в отношении людей с конкретной внешностью и их предполагаемой связью с ЛГБТ-группами. По мнению народного защитника, нарушение прав человека не может быть оправдано стереотипными взглядами общества или какого-либо конкретного лица», — говорится в рекомендации омбудсмена.

После вынужденного выселения с Серебряной улицы, кафе «Киви» переехало в здание №6 на улице Мачабели, которое занимает и сегодня.

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