Breaking News
 |  |  |  |  | 

Главное Новости Общество Разное

Омбудсмен: Сотрудники веганского кафе «Киви» подверглись дискриминации

22:46, Май 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия. Народный защитник Грузии заявляет о дискриминации сотрудников кафе «Киви» со стороны их бывшего арендодателя.

Маленькое веганское кафе, некогда занимавшее помещение на Серебряной улице в Старом Тбилиси, оказалось в центре громкого скандала, когда в прошлом году туда ворвались ультра-националисты. Они пытались запугать сотрудников и гостей заведения, кидали в них жареное мясо и сосиски. Начавшейся неразберихой воспользовались жители соседних домов на Серебряной улице, которые предъявили сотрудникам «Киви» множество претензий.

Спустя некоторое время владелец площади, которую арендовали под веганское кафе, заявил о прекращении договора об аренде и потребовал незамедлительно освободить помещение.

Сотрудники кафе объяснили действия владельца непринятием их образа жизни, внешнего вида и факта поддержки ими прав ЛГБТ. Они обратились за общественной поддержкой – выяснением обстоятельств произошедшего занялись правозащитники из Центра изучения прав человека и мониторинга (EMC). Представители этого НПО направили жалобу в аппарат омбудсмена.

Народный защитник Грузии подготовил рекомендацию для владельца площади, ранее занимаемой кафе «Киви». Аппарат омбудсмена называет его поведение «неприемлемым» и в будущем просит воздержаться от дискриминационного обращения с людьми, будь то деловые или какие-либо другие контакты.

«Народный защитник пришел к заключению, что реальная причина отмены договора об аренде со стороны собственника базировалась на его стереотипных взглядах в отношении людей с конкретной внешностью и их предполагаемой связью с ЛГБТ-группами. По мнению народного защитника, нарушение прав человека не может быть оправдано стереотипными взглядами общества или какого-либо конкретного лица», — говорится в рекомендации омбудсмена.

После вынужденного выселения с Серебряной улицы, кафе «Киви» переехало в здание №6 на улице Мачабели, которое занимает и сегодня.

Комментарии

Related Articles

  • Georgian Airways начнет летать в Сочи и Тель-Авив

    Georgian Airways начнет летать в Сочи и Тель-Авив

    ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия. Грузинская авиакомпания Airzena — Georgian Airways объявила о назначении нескольких новых рейсов в летний сезон 2017 года. Как сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии, в ближайшее время самолеты авиакомпании начнут следовать по маршрутам Тбилиси-Сочи и Батуми — Тель-Авив. Кроме того, Airzena возобновит регулярные авиарейсы Тбилиси-Тегеран и местные рейсы Тбилиси-Батуми.

  • 21 мая в школах Грузии начинаются выпускные экзамены  

    21 мая в школах Грузии начинаются выпускные экзамены  

    ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия.  Школьники в Грузии будут сдавать выпускные экзамены  с 21 по 25 мая. Об этом сообщает  официальный сайт Национального центра экзаменов и оценок. Выпускные экзамены пройдут приблизительно в 1,6 тысячи публичных школах Грузии и в них примут участие более 40 тысяч выпускников. 21 мая школьники будут сдавать экзамены по грузинскому языку

  • В Тбилиси осудили встречу Путина и Бибилова в Сочи 

    В Тбилиси осудили встречу Путина и Бибилова в Сочи 

    ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия.  Состоявшуюся в Сочи встречу  президента РФ Владимира Путина и цхинвальского лидера Анатолия Бибилова в Тбилиси оценили как «вызывающий шаг». Госминистр по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили заявила в беседе с журналистами, что Россия продолжает игнорировать нормы международного права и посягать на территориальную целостность Грузии. «Эта встреча прошла на фоне

170
Followers
48.3K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия