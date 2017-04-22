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Оппозиция требует провести референдум по внесению изменений в конституцию Грузии

23:18, Апрель 22, 2017

ТБИЛИСИ, 22 апреля – Новости-Грузия. Оппозиционная партия «Европейская Грузия» призывает премьер-министра Георгия Квирикашвили назначить плебисцит в связи с запланированными поправками в конституцию страны об упразднении прямых выборов президента.

Сегодня государственная конституционная комиссия приняла окончательный вариант проекта поправок в главный закон страны. После четырехчасового заседания проект был поддержан 43 членами комиссии, против высказались 8 человек – представители НПО и аппарата Народного защитника Грузии, которые заявили, что их замечания не были учтены.

При этом, в голосовании не принимали участие практически все оппозиционные партии – они бойкотировали работу комиссии незадолго до голосования. В основном претензии оппозиции касаются инициативы правящей партии упразднить прямые всеобщие выборы президента, а также модели избирательной системы.

«Инициатива «Европейской Грузии» — провести плебисцит по двум главным вопросам конституционных поправок: по вопросу прямых выборов президента и системы парламентских выборов, где народ Грузии зафиксирует свое мнение, хотят ли они иметь право избрания президента и какой парламент должен быть у Грузии», — сказал лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе.

По словам Бакрадзе, проведение плебисцита не повлечет дополнительных расходов, поскольку его можно провести параллельно выборам в органы местного самоуправления, которые должны состоятся осенью 2017 года.

Бакрадзе призвал Квирикашвили дать народу право выбора.

«Если у премьера и у сегодняшней власти не хватит политического мужества спросить о мнении у грузинского народа, «Европейская Грузии» выражает готовность начать политические консультации с политическими партиями и с президентом с целью сбора подписей», — отметил Бакрадзе.

В правящей партии «Грузинская мечта» заявили о неприемлемости этого предложения.

«Конституцию пишут специалисты, после всенародного обсуждения ее принимает парламент. Мы хорошо помним, как создавалась российская конституция, и точно не будем следовать по ельцинскому пути. Существует международная практика. И можно сказать, что этот путь (плебисцита) нигде не оправдал себя. По всей видимости, авторы данного предложения плохо понимают суть всенародного обсуждения», — заявил председатель парламентской фракции партии Мамука Мдинарадзе.

Принятый сегодня текст поправок в главный закон страны в ближайшее время будет направлен в Венецианскую комиссию для получения рекомендаций и представлен гражданам Грузии для всенародного обсуждения. В завершение проект изменений в Конституцию должен утвердить парламент.

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