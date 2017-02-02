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Уволенные сотрудники руставского «Азота» ворвались на территорию завода

18:39, Февраль 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 февраля – Новости-Грузия. Сотни уволенных сотрудников провели акцию протеста у здания химкомбината «Азот» в Рустави — ситуация продолжала обостряться с самого утра и к середине дня там произошли столкновения с полицией.

Новое руководство завода, который является единственным производителем минеральных удобрений на Южном Кавказе, на днях сократило 340 человек. Уже бывшие сотрудники требуют их восстановления на рабочие места.

При поддержке профсоюзов, нескольких неправительственных организаций и студентов, уволенные сотрудники на протяжении нескольких часов оставались у входа на предприятие. Они настаивали на встрече с администрацией, однако протестующих отказывались пропускать на территорию химкомбината.

Ситуация особенно обострилась после полудня, когда часть митингующих ворвалась в административное здание. На месте была мобилизована полиция. Не обошлось без физического и словесного противостояния — полицейские применили силу, чтобы вывести участников акции из здания.

Бывшие работники предприятия считают, что новое руководство незаконно уволило часть штата. Они отмечают, что не были предупреждены об увольнении заранее.

«В менеджменте остаются те же люди, которые были и раньше. Они попросту играют с людьми. Их не предупреждают, им ничего не говорят заранее, а потом еще удивляется, почему народ так напряжен», — сказал заместитель председателя Объединенных профсоюзов Грузии Гоча Александрия.

В Ассоциации молодых юристов Грузии также считают, что новое руководство нарушило права трудоустроенных на предприятии людей. Правозащитники отмечают, что сотрудники были освобождены без предупреждения и каких-либо причин, что нарушает основные положения трудового законодательства.

Председатель НПО Анна Нацвлишвили пояснила, что увольнения, в основном, коснулись людей, которые на протяжении нескольких десятилетий работали на руставском предприятии.

«Они просят только о том, чтобы нашелся кто-то ответственный за ситуацию. Люди, которые могли бы ответить на все их вопросы, просто выйти и поговорить с ними. В ответ на их просьбы была мобилизована полиция», — прокомментировала сегодняшнюю ситуацию Нацвлишвили.

В компании «EU Investment», которая в сентябре 2016 года стала владельцем 100% доли завода, объяснили сокращения реорганизацией.

Представители менеджмента заявляют, что они оформили новые контракты только с 2010 сотрудниками, поскольку именно такое число рабочих требуется предприятию в настоящее время. 340 уволенным сотрудникам компания готова в течение трех месяцев выплачивать компенсацию.

«Компания оформила договор со столькими сотрудниками, сколько нужно было на данном этапе. Мы обещали, что если завод увеличить объемы, то мы не будем нанимать новых сотрудников и вернем их обратно… Мы готовы платить им по 500 лари (порядка 184 долларов) в течение трех месяцев», — сказал заместитель директора АО «Азот» Иосиф Гозилашвили.

Сегодняшняя акция протеста бывших рабочих стала уже второй. Завтра митингующие планируют собраться у здания мэрии города Рустави.

Руставский «Азот» — одно из крупнейших промышленных предприятий Грузии. До недавнего времени оно являлось дочерней компанией Агрохим S.A., зарегистрированной по законодательству Люксембурга. На заводе производят аммиачную селитру, азотную кислоту, аммиак, сульфат аммония, медный купорос. 85% продукции химкомбината отправляется на экспорт.

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