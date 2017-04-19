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Открытие Tbilisi Fashion Week: Софико Чиаурели как икона стиля. ФОТО

23:00, Апрель 19, 2017

ТБИЛИСИ, 19 апреля – Новости-Грузия. Церемония открытия Tbilisi Fashion Week состоялась во дворе тбилисского винного завода №1, где оживили кадры из самых знаменитых кинофильмов Софико Чиаурели.

В этом году в Грузии отмечают 80-тилетний юбилей со дня рождения легендарной актрисы.

Модели представили зрителям образы из известнейшего киномюзикла «Мелодии Верийского квартала», а также киношедевра Сергея Параджанова «Цвет граната», где Чиаурели сыграла все главные роли.

Также была представлена коллекция личных вещей актрисы: ее одежда, аксессуары, головные уборы и даже швейная машинка, на которой Софико часто собственноручно шила себе наряды.

На открытии Tbilisi Fashion Week присутствовали деятели культуры и шоубизнеса – телеведущие, актеры, певцы, продюсеры и дизайнеры, а также министр культуры и мэр Тбилиси. Посетила открытие Недели моды и первая леди Грузии Мака Чичуа.

«Со временем персонаж Софико Чиаурели становится все более интересным. Бывает так, что проходят годы и какие-то персонажи блекнут. А в случае с Чиаурели время еще лучше показывает, что эта личность современна в любой эпохе», — сказала в беседе с журналистами Мака Чичуа.

В свою очередь министр культуры Михаил Гиоргадзе назвал «интересной традицией» идею организаторов посвящать первый день каждого сезона Недели моды легендам грузинской культуры.

Следует отметить, что открытие Недели моды осенью 2016 года в Тбилиси было посвящено Нино Рамишвили — легендарной грузинской танцовщице, основательнице Национального балета Грузии Сухишвили.

Планами Тбилисской недели моды поделилась с журналистами одна из организаторов Tbilisi Fashion Week Тако Чхеидзе.

«На Неделе моды мы увидим много показов новых коллекций грузинских дизайнеров. К нам приехало очень много гостей и известные представители прессы, чтобы рассказать о творчестве современных грузинских дизайнеров. Я очень рада, что интерес к нам значительно вырос», — сказала Чхеидзе.

Пятнадцатый сезон Tbilisi Fashion Week пройдет 19-23 апреля и представит коллекции грузинских и иностранных дизайнеров сезона осень-зима 2017. Все главные события Недели состоятся в Музее истории Тбилиси «Карвасла».

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