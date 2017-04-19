Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Стиль жизни

Открытие Tbilisi Fashion Week: Софико Чиаурели как икона стиля. ФОТО

23:00, Апрель 19, 2017

 

ТБИЛИСИ, 19 апреля – Новости-Грузия.  Церемония открытия  Tbilisi Fashion Week состоялась во дворе тбилисского винного завода №1, где оживили кадры из самых знаменитых кинофильмов Софико Чиаурели.

В этом году в Грузии отмечают 80-тилетний юбилей со дня рождения  легендарной  актрисы.

Модели представили зрителям образы из известнейшего киномюзикла «Мелодии Верийского квартала», а также киношедевра Сергея Параджанова «Цвет граната», где Чиаурели сыграла все главные роли.

Также была представлена коллекция личных вещей актрисы: ее одежда, аксессуары, головные уборы и даже швейная машинка, на которой Софико часто собственноручно шила себе наряды.

На  открытии Tbilisi Fashion Week присутствовали  деятели культуры и шоубизнеса – телеведущие, актеры, певцы, продюсеры и дизайнеры, а также министр культуры и мэр Тбилиси.  Посетила открытие Недели моды и первая леди Грузии Мака Чичуа.

«Со временем персонаж Софико Чиаурели становится все более интересным. Бывает так, что проходят годы и какие-то персонажи блекнут. А в случае с Чиаурели время еще лучше показывает, что эта личность современна в любой эпохе», — сказала в беседе с журналистами Мака Чичуа.

В свою очередь министр культуры Михаил Гиоргадзе назвал «интересной традицией» идею организаторов посвящать первый день каждого сезона Недели моды легендам грузинской культуры.

Следует отметить, что  открытие Недели моды осенью 2016 года в Тбилиси было посвящено Нино Рамишвили —  легендарной грузинской танцовщице, основательнице Национального балета Грузии Сухишвили.

Планами Тбилисской недели моды поделилась с журналистами одна из организаторов Tbilisi Fashion Week Тако Чхеидзе.

 

 

«На Неделе моды мы увидим много показов новых коллекций грузинских дизайнеров. К нам приехало очень много гостей и известные представители прессы, чтобы рассказать о творчестве современных грузинских дизайнеров. Я очень рада, что интерес к нам значительно вырос», — сказала Чхеидзе.  

Пятнадцатый сезон Tbilisi Fashion Week пройдет 19-23 апреля и представит коллекции грузинских и иностранных дизайнеров сезона осень-зима 2017. Все главные события Недели состоятся в Музее истории Тбилиси «Карвасла».

 

 

Комментарии

Related Articles

  • Гомелаури: Спецслужбы не подбрасывали цианид протоиерею Мамаладзе

    Гомелаури: Спецслужбы не подбрасывали цианид протоиерею Мамаладзе

    ТБИЛИСИ, 19 апреля – Новости-Грузия.  Глава Службы госбезопасности Вахтанг Гомелаури категорически опроверг информацию о том, что сотрудники СГБ подбросили  ядовитое вещество протоиерею Георгию Мамаладзе, арестованному по обвинению в подготовке убийства Шорены Тетруашвили — секретаря-референта  Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго. «К сожалению, службу госбезопасности во многом обвиняют, порой и в том, что они якобы подбросили  цианид.

  • Власти и оппозиция почтили память погибших из-за оползня в Аджарии  

    Власти и оппозиция почтили память погибших из-за оползня в Аджарии  

          ТБИЛИСИ, 19 апреля – Новости-Грузия.  В высокогорной Аджарии, в селе Цаблана сегодня чтят память местных жителей, погибших в результате оползня 28 лет назад. Трагедия произошла 19 апреля 1989 года — оползень накрыл спящую деревню.  Экологическая катастрофа унесла жизни 23 человек, в том числе и трех детей. Сегодня село в Аджарии посетил премьер-министр Грузии

  • В Тбилиси представили государственное агентство «Производи в Грузии»    

    В Тбилиси представили государственное агентство «Производи в Грузии»    

      ТБИЛИСИ, 19 апреля – Новости-Грузия. Правительственное агентство  «Производи в Грузии»  объединит все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Обновленный проект сегодня представил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария. На мероприятии присутствовал премьер-министр Георгий Квирикашвили,  члены правительства и бизнесмены. «Сегодня мы представляем обновленную структуру с хорошо известным для всех

167
Followers
48.0K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия