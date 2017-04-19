Открытие Tbilisi Fashion Week: Софико Чиаурели как икона стиля. ФОТО
ТБИЛИСИ, 19 апреля – Новости-Грузия. Церемония открытия Tbilisi Fashion Week состоялась во дворе тбилисского винного завода №1, где оживили кадры из самых знаменитых кинофильмов Софико Чиаурели.
В этом году в Грузии отмечают 80-тилетний юбилей со дня рождения легендарной актрисы.
Модели представили зрителям образы из известнейшего киномюзикла «Мелодии Верийского квартала», а также киношедевра Сергея Параджанова «Цвет граната», где Чиаурели сыграла все главные роли.
Также была представлена коллекция личных вещей актрисы: ее одежда, аксессуары, головные уборы и даже швейная машинка, на которой Софико часто собственноручно шила себе наряды.
На открытии Tbilisi Fashion Week присутствовали деятели культуры и шоубизнеса – телеведущие, актеры, певцы, продюсеры и дизайнеры, а также министр культуры и мэр Тбилиси. Посетила открытие Недели моды и первая леди Грузии Мака Чичуа.
«Со временем персонаж Софико Чиаурели становится все более интересным. Бывает так, что проходят годы и какие-то персонажи блекнут. А в случае с Чиаурели время еще лучше показывает, что эта личность современна в любой эпохе», — сказала в беседе с журналистами Мака Чичуа.
В свою очередь министр культуры Михаил Гиоргадзе назвал «интересной традицией» идею организаторов посвящать первый день каждого сезона Недели моды легендам грузинской культуры.
Следует отметить, что открытие Недели моды осенью 2016 года в Тбилиси было посвящено Нино Рамишвили — легендарной грузинской танцовщице, основательнице Национального балета Грузии Сухишвили.
Планами Тбилисской недели моды поделилась с журналистами одна из организаторов Tbilisi Fashion Week Тако Чхеидзе.
«На Неделе моды мы увидим много показов новых коллекций грузинских дизайнеров. К нам приехало очень много гостей и известные представители прессы, чтобы рассказать о творчестве современных грузинских дизайнеров. Я очень рада, что интерес к нам значительно вырос», — сказала Чхеидзе.
Пятнадцатый сезон Tbilisi Fashion Week пройдет 19-23 апреля и представит коллекции грузинских и иностранных дизайнеров сезона осень-зима 2017. Все главные события Недели состоятся в Музее истории Тбилиси «Карвасла».