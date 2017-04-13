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Паата Бурчуладзе станет худруком оперной труппы Михайловского театра

22:20, Апрель 13, 2017

ТБИЛИСИ, 13 апреля – Новости-Грузия. Всемирно известный оперный певец Паата Бурчуладзе займет пост художественного руководителя оперной труппы Михайловского театра.

Михайловский театр считается одним из значимых музыкальных театров России. Он был открыт в самом центре Санкт-Петербурга в 1833 году по указу императора Николая I.

Пресс-служб театра сообщила, что новый художественный руководитель будет представлен труппе на будущей неделе, а с июля Бурчуладзе официально приступит к своим обязанностям.

В Михайловском театре Паата Бурчуладзе не только возьмет на себя функции по руководству оперой, но и продолжит выступления как вокалист. В опере Россини «Севильский цирюльник», премьера которой в постановке Эрика Вижье состоится в сентябре, он исполнит партию Бартоло.

Паата Бурчуладзе считает себя представителем русской вокальной школы. В 1982 году он победил на международном конкурсе имени Петра Чайковского в Москве. Этот успех дал старт выдающейся мировой карьере певца. После прослушивания в Ковент-Гардене в 1984 году он получил контракт на партию Рамфиса в премьерной постановке «Аиды» под управлением Зубина Меты, где его партнерами были Катя Ричарелли и Лучано Паваротти.

На Зальцбургском фестивале он спел партию Командора в «Дон Жуане» под управлением Герберта фон Караяна. На счету Бурчуладзе выступления в театрах Ла Скала, Опера Бастилии, Метрополитен-опера, в Ковент-Гардене, Венской опере, Берлинской Штаатсопере, Баварской опере.

В Грузии Паата Бурчуладзе в Грузии стал широко известен своей благотворительностью. Под эгидой созданного им фонда прошло много благотворительных акций-концертов как в Грузии, так и за ее пределами.

В мае 2016 года всемирно известный оперный певец решил попробовать свои силы в политике, сформировав партию «Государство для народа». По итогам первого тура парламентских она набрала 3,45% и не смогла попасть в парламент.

После объявления предварительных результатов выборов в СМИ появилась информация, что Бурчуладзе может уйти из политики, однако сам артист решительно опровергал эти слухи, заявляя, что созданная им партия продолжит существование.

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