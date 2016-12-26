Пан Ги Мун: Мое сердце останется в Организации Объединенных Наций

Видео Интервью

20:05, Декабрь 26, 2016

Изучая наследие Конфуция, я усвоил одно высказывание: если вы хотите править миром, нужно сначала навести порядок в собственной стране; если вы хотите править страной, нужно правильно организовать жизнь своей семьи; если вы хотите создать гармонию в семье, в первую очередь, нужно работать над собой: следовать определенным принципам, уважать других, трудиться на общее благо. Мое сердце останется в Организации Объединенных Наций.