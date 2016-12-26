Пан Ги Мун: Мое сердце останется в Организации Объединенных Наций
Изучая наследие Конфуция, я усвоил одно высказывание: если вы хотите править миром, нужно сначала навести порядок в собственной стране; если вы хотите править страной, нужно правильно организовать жизнь своей семьи; если вы хотите создать гармонию в семье, в первую очередь, нужно работать над собой: следовать определенным принципам, уважать других, трудиться на общее благо. Мое сердце останется в Организации Объединенных Наций.
Пан Ги Мун, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
31 декабря Пан Ги Мун покинет пост Генерального секретаря ООН и передаст эстафету Антониу Гутерришу