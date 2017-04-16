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Папа Римский в Пасху пожелал мира Сирии и Украине

17:56, Апрель 16, 2017

ТБИЛИСИ, 16 апреля – Новости-Грузия. В светлое Воскресение Христово Папа Римский Франциск поздравил верующих с праздником и выступил с традиционным пасхальным посланием к «Граду и миру». Понтифик появился на центральной лоджии главной ватиканской базилики перед десятками тысяч паломников после всенощной литургии в соборе Святого Петра.

В этом году православная и католическая Пасха празднуются в один день – 16 апреля.

В своем послании понтифик говорил о ситуации в Сирии, Украине, Африке, проблемах дискриминации и вынужденной миграции.

Он призвал мировых лидеров иметь мужество и предотвращать распространение конфликтов. Франциск назвал «подлым» нападение в минувшую субботу на эвакуировавшихся из Алеппо сирийских жителей, когда в результате взрыва погибли не менее 122 человек.

«Пусть Воскресший Пастырь станет попутчиком тех, кому пришлось оставить свою землю из-за вооруженных конфликтов, терактов, голода и репрессий. В эти времена пусть он поддержит усилия тех, кто активно работает на благо облегчения участи народа Сирии, жертвы войны, которая не прекращает сеять ужас и смерть» — приводит «Радио Ватикана» слова Франциска.

Понтифик также пожелал «Украине, охваченной кровавым конфликтом, вновь найти согласие» и попросил божьей помощи в «поддержке начинаний, направленных на облегчение страданий тех, кто терпит его последствия».

В завершение своего обращения Франциск подчеркнул, что христиане всего мира одновременно отмечают праздник Пасхи.

«Дорогие братья и сестры, в этом году мы, христиане всех конфессий, празднуем Пасху вместе. Таким образом из каждого уголка земли единогласно звучит самая прекрасная весть: «Господь воистину воскрес, как сказал!». Он, победивший тьму греха и смерти, пусть дарует нам мир во дни наши», — сказал он.

Пасхальное богослужение в Ватикане проходит в это воскресенье в обстановке повышенных мер безопасности: проход к собору Святого Петра перекрыт и верующие могут пройти только через специальные пропускные пункты после досмотра сумок. Уровень террористической тревоги определен под номером «два» (по трехбальной шкале).

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